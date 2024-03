¿Qué ver?: La película que le dio el primer Oscar a Hayao Miyazaki

Una de las cintas favoritas para llevarse el Oscar en la categoría de animación, en la entrega de este domingo, es “The boy and the heron” (“El niño y la garza”), de Hayao Miyazaki, que en los pasados Globos de Oro ya salió victoriosa.

Mientras descubrimos si se logra alzar sobre “Spider-Man: across the spider-verse”, “Nimona”, “Elemental” y “Robot dreams”, qué tal recordar el otro filme de Miyazaki, por el que hace más de 20 años ya se llevó la estatuilla.

Recordemos que el director ya recibió un Oscar honorífico en 2014, pero antes de eso, en 2002, se coronó con la película de animación “Sen to Chihiro no kamikakushi”, mejor conocida como “El viaje de Chihiro”, que actualmente puede verse por la plataforma Netflix.

Esta película de Studio Ghibli sigue a la pequeña Chihiro, quien está mudándose junto con sus padres a otra ciudad, algo que no la tiene de muy buen humor.

Sin embargo, la familia se pierde en un bosque luego de tomar un atajo y ahí encuentran un túnel por el que deciden cruzar a pie y a través del cual hallan un pueblo abandonado.

Desafortunadamente, no pasa mucho tiempo para que Chihiro descubra que ese lugar misterioso guarda un secreto, pues cuando comienza a anochecer descubre que están en el mundo de los espíritus y que sus padres se han convertido en cerdos.