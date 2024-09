“Héroes verdaderos” es una cinta de animación mexicana que combina el humor y la intriga para contar la historia de cuatro jóvenes que, en su travesía por salvar su vida, se encuentran con algunos de los personajes más importantes del movimiento de Independencia de México.



La cinta es protagonizada por Carlos Navarro, Mixcóatl, Tonantzin y Tahatsi, tres indígenas y un chico criollo; este último sufre por la condición de no haber nacido en España, pero al mismo tiempo encuentra, en la amistad con los otros jóvenes, valor y camaradería.



El villano de la cinta de White Knight Creative Productions es Xama, hermano de Mixcóatl y Tahatsi, quien ha optado por apartarse del grupo al no saber enfrentar los señalamientos por ser mestizo, pues no tiene un lugar propio ni con indígenas, ni con españoles.



El enojo de este joven llega a tal grado que decide deshacerse de sus hermanos y de su amigo, lo que genera la huida de los chicos. En su camino se encuentran con el cura Miguel Hidalgo y Costilla, con José María Morelos y Pavón, con Ignacio Allende y con Josefa Ortiz de Domínguez.



Cualidades como la nobleza, la lealtad o la valentía son exaltadas en cada uno de estos personajes a quienes dan voz Carlos Rivera, Kalimba, Sandra Echeverría y Carlos Segundo, respectivamente.



Es el fallecido actor Jorge Lavat quien da voz al “Padre de la Independencia”; Víctor Trujillo lo hace a José María Morelos; Mario Filio a Ignacio Allende, y Jaqueline Andere a la corregidora de Querétaro.



“Héroes verdaderos” es una manera lúdica de explicar a los chicos el concepto de héroe a través de sus cualidades, y es narrada por Lisset; se puede ver por Clarovideo.