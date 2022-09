¿Qué ver?: “The greatest beer run ever”, la historia que rescató Zac Efron

¿Dónde?: Disponible en Apple TV

Entre los escombros de aquellos proyectos que con la pandemia quedaron detenidos, se encuentra “The greatest beer run ever”, película que, para fortuna de muchos espectadores, fue rescatada por Zac Efron, quien salió a la defensa de la historia luego de que el actor original ya no continuó cuando Apple TV retomó la cinta.

Situada en 1967, John “Chickie” Donohue (Efron) es elegido entre varios de sus amigos durante una noche en un bar de la ciudad de Nueva York para infiltrarse en la guerra de Vietnam y llevar a sus conocidos reclutados un mensaje de sus familiares, además de varias cervezas.

En una bolsa de lona, Chickie, un veterano de la Infantería de Marina de Estados Unidos, coloca las latas de cerveza que quiere llevar a sus seres queridos y es así como emprende el viaje.

Esta es una historia de la vida real plasmada en el libro homónimo escrito por Joanna Molloy y el mismo John Donohue, quien hoy tiene 81 años y aún vive en Nueva York.

Con este papel, Efron demuestra una evolución propia que invita a reflexionar sobre la lealtad y el sacrificio, pero también sobre los conflictos bélicos.

En el elenco también se encuentran personalidades como Russell Crowe (“Gladiador”) y Jake Picking (“Top Gun: Maverick”). Quien ya no alcanzó a estar en este filme es Dylan O’Brien ("Maze runner") pues su nombre y el de Viggo Mortensen eran de los que en un inicio se mencionaban para protagonizar la historia.