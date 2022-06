¿Qué ver este fin de semana?: "Lo que no sabías del humor mexicano", una voz de la comedia clásica y actual

¿Cuándo?: Ya disponible

¿Dónde?: Star+

Imagina un escenario en el que se reunan Eugenio Derbez, Franco Escamilla, Florinda Meza y Adal Ramones, quienes, junto a otros humoristas de distintas generaciones, pretendan resolver preguntas acerca de la comedia.

La producción al estilo documental de National Geographic, quien está precisamente detrás de la serie titulada “Lo que no sabías del humor mexicano”, representa, para el standupero Alex Fernández, la oportunidad de dejar un legado informativo de la comedia de antes y la actual.

“¡Lo que nunca se había reunido! Comediantes de stand up, sketches, historiadores, investigadores... hay actores que están actualmente en Hollywood, gente que hizo late night, entonces deja clara la robustez que tiene la comedia”, señaló Fernández.

A lo largo de seis episodios, los comediantes intentan resolver cuestionamientos sobre el humor político y sus alcances, el humor en tiempos de redes y hasta el futuro de la comedia.

“Consumo el humor actual y hay películas muy divertidas, hay diferentes estilos de comedia y por supuesto que todos los consumiría porque todos son divertidos. En la comedia me gusta que haya ingenio, que haya texto, no me gusta que sea hecho al aventón”, dijo Florinda Meza.

La serie incluye una participación especial del fallecido Héctor Suárez, quien explica desde la sala de su casa la maestría de su trabajo: “La comedia es en serio, para que el final sea insólito”, señaló.

