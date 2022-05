¿Qué ver?: El lado oscuro de Almodóvar se esconde en streaming 

¿Dónde?: Mubi

¿Cuándo?: 20 de mayo



No es un secreto que el cine de Almodóvar siempre ha sido controversial. El creador español nunca ha tenido reparo en hablar de las realidades que lo rodean, plasmando en sus cintas temas como la pederastia, la homosexualidad y las crisis humanas.



Su trabajo ha creado un registro de marca implícito que se puede identificar no sólo en la temática que aborda, sino también en los actores a los que recurre e incluso hasta en la paleta de colores que distingue.



Crisis maternal y hasta una versión oscura de “La bella durmiente” se reúnen no sólo en la cinematografía de Almodóvar, sino también en una plataforma streaming.



Casi toda la colección del cineasta español está disponible en el catálogo de Mubi, la app turca de cine independiente que surgió en 2007 y que ha elegido presentar la cinematografía del también productor introduciendo con su frase icónica: “El cine puede llenar los espacios vacíos de tu vida y tu soledad”.



Desde títulos como “Hable con ella”, ganadora de un Oscar a Guión original, hasta “La mala educación”, protagonizada por Gael García, todos los clásicos del cineasta están disponibles en este sitio de suscripción que ofrece un mes gratis a cualquier nuevo usuario.

Para aquellos que gustan del cine de autor con un trasfondo crudo, ésta puede ser la opción para hacer un maratón de cintas como:



“Volver”

Protagonizada por Penélope Cruz, esta cinta aborda el tema de la feminidad desde la historia de mujeres de diferentes generaciones; por un lado Raimunda, que está casada con un obrero y tiene una hija adolescente.

Por otro lado Sole, que trabaja en una peluquería y que cree que su madre ha muerto hasta que inesperadamente vuelve.

Es un reflejo de la resiliencia y la fortaleza femenina ante una realidad llena de obstáculos.

“La voz humana”

Este es uno de los títulos más recientes del guionista y también su primera película rodada en inglés, con Tilda Swinton como protagonista.

Cuenta la historia de una mujer que sólo mira la maleta de su expareja, con quien terminó porque él se va a casar con otra mujer. Durante un largo tiempo su única salida a la calle es una vez para comprar un hacha y una lata de gasolina.



“Todo sobre mi madre”

Después de recibir un duro golpe de vida, Manuela (Cecilia Roth) decide refugiarse en el pasado y volver a su natal España, para buscar al padre de su hijo, a quien tuvo en secreto hace 17 años.



