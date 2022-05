¿Qué ver?: "El cuento de la criada", una historia que puede ser todavía más salvaje 

Hace cinco años que esta historia de June Osborne llegó a streaming y desde entonces las experiencias salvajes que ha tenido parecen no tener límites. El personaje interpretado por la actriz Elisabeth Moss es una mujer común que es reclutada en un territorio ficticio, Gilead, donde, frente a la baja natalidad, establecieron un sistema de reproducción en el que las mujeres fértiles se convierten en esclavas sexuales de los altos mandos del gobierno. El aborto está prohibido, igual que los libros, la televisión y hasta las amistades.



A estas mujeres fértiles las denominan “criadas” y viven bajo la tutela de los “comandantes”, quienes las despojan de sus hijos, una vez que nacen. Algunas de las criadas han aprendido a vivir bajo este sistema de abuso, pero no June, a quien su instinto maternal no le permite dejar atrás a sus hijos.

June no olvida a Hanna, la pequeña niña que le arrebataron de los brazos cuando las reclutaron; tampoco permitió que su bebé, Nicole, se quedara en manos de los Waterford, la familia a la que sirvió por mucho tiempo. Hará lo que sea por salvarlas, por alejarlas de Gilead y llevarlas a Canadá, país donde el sistema radical de Gilead es condenado.



Violaciones, humillaciones y tortura son algunas de las injusticias que ha tenido que vivir June, que llegan al salvajismo de una mutilación o asesinatos. Sin embargo, después de cuatro temporadas, todo indica que la quinta y última entrega, disponible en Paramount, será todavía más extrema, y así lo confirmó la actriz protagonista en una entrevista con el portal web estadounidense TVLine.

“Diré que en sí es posiblemente uno de los paseos más salvajes que hemos tenido”, expresó Moss sobre la nueva temporada que se estrenará este año y que ya se filma en Canadá.



A propósito del rodaje, la ciudad de Cambridge emitió un aviso el 22 de abril, advirtiendo a los residentes que la filmación “implicará un contenido gráfico muy visible que puede resultar perturbador”.



“Se recomienda a los miembros de la comunidad que eviten los lugares de filmación”, dicta el comunicado, que advierte sobre la grabación en sitios específicos de la ciudad como Mill Race Park y Living Levee Trail entre 7:00 a 15:00 horas.



Estas consideraciones sólo serían necesarias cuando hay imágenes tan perturbadoras como las de esta serie creada por Bruce Miller, en la que es común ver ahorcamientos y asesinatos.



