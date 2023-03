¿Qué ver?: El clásico de terror que todos odiaron cuando se estrenó

¿Dónde ver?: en renta en Prime Video y Claro video

El nombre de John Carpenter es uno de los más destacados dentro del género de terror, en el que lo mismo ha dirigido, que sido guionista, o compositor. Por ejemplo, dirigió y escribió la música de "Halloween" (1978) y "La niebla" (1980), por citar algunas.

Sin embargo uno de sus títulos que hoy es considerado de culto no tuvo el mejor recibimiento cuando se estrenó, ya que obtuvo críticas negativas y una baja taquilla.

"The thing" o "La cosa del otro mundo", como se conoció en México, fue dirigida por Carpenter con guión de Bill Lancaster basado en la novela de John W. Campbell Jr. "¿Quién anda ahí?" ("Who Goes There?", 1938).

La trama, protagonizada por Kurt Russell, arranca cuando una forma de vida extraterrestre que es nombrada como "la cosa" es encontrada por un grupo de investigadores estadounidenses en la Antártida.

Ese ser parasitario puede imitar a otros organismos por lo que, conforme avanza la historia, los investigadores entran en paranoia al desconfiar el uno del otro ante la posibilidad de que cualquiera podría ser la cosa.

Según recordaba Carpenter en los 90 en una entrevista con "The Guardian", algo que jugó en contra del filme de 1982 es que se estrenó apenas un par de semanas después de "E.T. el extraterrestre", pero en el caso de su filme el ser venido del espacio era todo lo contrario al entrañable E.T.

En el primer preview que tuvieron de la cinta, en una escena en la que aparece un grupo de perros, una mujer salió de la sala y se fue a vomitar al baño, relató el cineasta. Por fortuna y para los amantes del cine del terror, este título tuvo otra oportunidad y, gracias a las videocaseteras, su recepción inicial cambió, siendo hoy una cinta de culto.