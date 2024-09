Tras la muerte de su esposo, Matilde parece empezar a vivir en tranquilidad, pues durante décadas estuvo sometida por su pareja; sin embargo, el panorama que le espera no es el más apacible.



Ernesto Contreras dirige “Cosas imposibles”, historia de amistad, de compañía y complicidad entre un joven sin un futuro promisorio y una mujer de la tercera edad que no tiene ideas muy claras, y que en ocasiones habla con alguien que otros no pueden ver.



La cinta, que fue rodada en una de las unidades habitacionales más populares del oriente de la Ciudad de México, expone por momentos, con crudeza, la situación que enfrentan algunos adultos mayores que viven solos, y por otra parte también se acerca al entorno hostil que viven muchos jóvenes que de a poco se ven subyugados por las reglas que impone el barrio.



Además de la trama, que lleva al espectador a ver cómo nace y se afianza un lazo de fraternidad entre ambos personajes, el casting es un verdadero acierto en esta producción: Nora Velázquez y Benny Emmanuel llevan los roles protagónicos, Salvador Garcini es el tirano del cuento, quien encarna al fallecido Porfirio, y también aparece Luisa Huertas.



Sin proponérselo, Matilde y Miguel empiezan a caminar juntos; sin saberlo, los dos se cuidan y llegan a ser el uno para el otro, y esa esperanza que parecía no existir pero que una vez que aparece se convierte en su motivo, es su tabla de salvación para mantenerse a flote.



Dónde ver: Apple TV