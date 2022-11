¿Qué ver?: "Bosé" abre su historia al mundo

¿Dónde?: Disponible en Paramount+

Miguel Bosé, uno de los cantantes españoles más reconocidos a nivel mundial, ha decidido contar sus secretos en una bioserie en la que hace un recorrido por su carrera y su vida privada, de la que poco se ha hablado en sus casi 50 años de trayectoria artística.

“Bosé”, como se titula la producción, está protagonizada por dos actores compatriotas del cantautor: Iván Sánchez y José Pastor, quienes dan vida a Miguel en su etapa adulta y joven, respectivamente.

“Se me hacía difícil pensar que tampoco el torero iba a estar aquí para verlo, pero algo me decía que ser padre iba a ser más fácil de lo que había sido ser su hijo”, se escucha decir a Miguel Bosé en la primera escena de la serie, mientras Iván Sanchez, interpretándolo, mira por la ventana de un avión camino al hospital, con la ilusión de ser padre por primera vez. En aquella ocasión no lo logró, recuerda la trama.



Homosexualidad, paternidad y machismo son algunos de los temas que se tocan a través de los seis capítulos que conforman la biografía, en la que cada episodio es contado a través de una de las canciones que compuso Bosé.

“Te amaré”, “Linda”, “Salamanca” y “Si tu no vuelves”, son algunos de los temas del repertorio que se escuchan mientras la historia sucede en dos líneas del tiempo alternas: Miguel joven descubriendo su sexualidad, su individualidad y su talento y Miguel adulto, conquistando sus sueños.

