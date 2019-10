¡Qué triste fue José José los últimos 15 años! | El Universal

Para el cantautor Diego Verdaguer, El Príncipe de la canción murió hace 15 años cuando perdió la voz, le daba tristeza ajena verlo en el escenario. “Yo lamento mucho que sus hijos hayan perdido al padre y lamento que hace más de 15 años México hay perdido a un cantante como José José... a mí me daba pena verlo, me daba tristeza ajena, porque lo más preciado para un artista es ser artista y de un cantante es cantar. No poder cantar y ser amado... y con tantas canciones es muy triste, así que descanse en paz y disfruten su música”.

Morris Gilbert prefiere las Lunas.

En las nominaciones de Las Lunas del Auditorio Nacional, Ocesa Teatro, la empresa cuyo productor de cabecera es Morris Gilbert, está nominada este año en cinco categorías con tres obras musicales, algo que no sucedió en los premios Metro. Gilbert ya había dicho que se sentía excluido de los Metro (que premian a lo mejor del teatro en México y van en su segunda edición) pero las nominaciones por las Lunas ha sido el pretexto perfecto para reiterar, cada que le preguntan, que las Lunas resultaron más incluyentes.

Disney le pone magia a Hocus pocus.

Mick Garris, director de la película de culto Hocus pocus, estrenada en 1993, confirmó la realización de una secuela hecha por Disney. El estadounidense, quien está de visita en México, aclara, sin embargo, que no participa en el proyecto. “Por muchos años se ha hablado de la secuela de esta película y apenas hace unos días que se hizo oficial, ¡está pasando!, no estoy involucrado, pero está pasando”, afirmó Garris.