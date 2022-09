A que se dedicaba Clara Chía Martí antes de conocer a Gerard Piqué

Desde hace varios meses que Gerard Piqué viene siendo noticia por varios motivos: primero por su mediática separación con Shakira, luego por la cantidad de mujeres con las que se lo relacionó, en tercer lugar por los rumores que aseguran que el jugador abandonaría el Barcelona para irse a Miami, entre muchas otras situaciones.

Además, Gerard Piqué ya se muestra desde hace varias semanas con su nueva pareja, una joven de 23 años llamada Clara Chía Martí. La nueva novia de Gerard es una estudiante de relaciones públicas de solo 23 años que antes trabajaba para el jugador en su productora 'Kosmos'. La joven también hizo sus pasantías en la empresa “Escriva Events”, que se dedica a la organización de eventos.

¿Piqué engañó a Shakira solamente con Clara Chia Martí?

El periodista Jordi Martin aseguró hace un par de semanas que Piqué no engañó a Shakira solamente con Clara Chia Marti. El periodista dijo: “Esta semana te quitaré la careta, Gerard Piqué. Le explicaré al mundo cómo se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a Shakira que tengo las pruebas de cuándo, cómo y dónde la engañaste. Yo sacaré dos infidelidades. Una de 2016 y la de Clara Chía Martí, que es terrible cómo engañó a Shakira. Es repugnante cómo se fraguó el engaño”.

Foto: Clara Chia Martí y Piqué. Fuente: Instagram @barcelona.queens

¿Cómo conoció Piqué a Clara Chia Martí?

“Piqué tiene un mejor amigo. Clara era la novia del hermano de ese amigo de Piqué. Desde que se conocieron, quedó flechado por la chica. Intercambiaron teléfonos, en un principio se vieron a escondidas. Acto seguido no solo le quita la novia al hermano de su mejor amigo, sino que también lo despide de Kosmos, y contrata a la chica”, aseguró el periodista Jordi Martin.



Foto: Clara Chia Martí. Fuente: Instagram @clarachiamartii

Piqué le ha demostrado a Jordi Martin que no le tiene miedo y que no va a dejar que manipule su vida. El jugador del Barcelona no solo se muestra a los besos con Clara Chia Marti sino que también ya ha comenzado a realizar viajes con ella al extranjero.