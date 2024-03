¿Qué piensa Paola Durante de "¿Quién lo mató?", la serie sobre Paco Stanley?

A mediados de 1999, Paola Durante saltó a los medios. Y no lo hizo por su trabajo de edecán en tv, sino por ser señalada como una de las responsables del asesinato de Paco Stanley, con quien había trabajado en los últimos meses.

La uruguaya tenía apenas 23 años y un día, bajo el pretexto de citarla a declarar sobre lo que sabía del caso Stanley, fue conducida y sin abogado de por medio, al reclusorio.

Ahí, acusada por las autoridades de haberse reunido con narcotraficante y haber planeado el asesinato, permaneció dos años, tras los cuales salió libre por falta de pruebas.

“Dijeron que alguien me había reconocido”, contó tras dejar las rejas.

Esta semana, luego de que se presentaron oficialmente las primeras imágenes de la serie “¿Quién lo mató?”, que estrenará en mayo por Prime Video, las redes sociales revivieron palabras que Durante dio hace un año en torno a ella.

La producción ha sido anunciada como una historia que mostrará las diferentes perspectivas del caso, de la gente más cercana a Stanley. La cantante Belinda le dará vida a Poala; mientras que Luis Gerardo Méndez (“Club de Cuervos”) será Mario Bezares; Zuria Vega (“Más negro que la noche”), su esposa Brenda Bezares; Diego Boneta (“Luis Miguel, la serie”), Jorge Gil; Javier Ramírez “El Cha”, Benito Castro y Roberto Duarte (“Blue Demon”), Stanley.

Hace 10 meses, Durante ofreció una entrevista al programa Ventaneando, donde declaró que nadie de la serie se puso en contacto con ella.

“Me da mucho coraje que no nos hayan hablado. Me enteré de muchas cosas que hicieron en la serie y que me dolieron mucho. Dije wow, hacer algo sin autorización, algo doloroso para tantos seres humanos que vivimos este caso, si me dolió. Obviamente está en manos de abogados, ya basta de injusticias, de inventar cosa”, dijo.

“Basta de querer vender, porque todo mundo gana y nosotros siempre hemos salido perdiendo, estoy harta de que la gente gane dinero a costillas de uno, uno vivió encerrado y nos quitaron dos años de nuestra vida”, subrayó.

Señaló que de una vez por todas desea olvidarse de ese pasado, que le dejó muchas marcas.

“Me ha cerrado muchas puertas en el trabajo, mi vida en el medio se convirtió en Paola la del caso Stanley y yo no soy esa”, recalcó.

