¿Qué pasó con Shania Twain?, la artista que saltó a la fama con el tema “Man! I feel like a Woman”

¿Recuerdas a Shania Twain, la cantante que hizo bailar a la audiencia al ritmo de “Man! I feel like a Woman”?. Pese a que la artista ya no esté tan cercana a los medios de comunicación aquí te contamos que fue de ella tras uno de sus grandes éxitos.

La estrella del country pop, cuyo nombre completo es Eilleen Regina Edwards, se inició en el mundo de la música a una temprana edad, pues algunas versiones señalan que comenzó a cantar en bares desde los 8 años.

Debido a su talento habría sido invitada a interpretar una pieza al programa canadiense, “The Tommy Hunter Show” que se transmitía en la cadena de televisión CBC, cuando tenía 13 años.

Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que la desgracia golpeara la vida de la cantante: Su madre y su padre adoptivo murieron en un accidente automovilístico en 1987, por lo que tuvo que frenar su carrera y hacerse cargo de sus hermanos con quienes se mudó a Huntsville, Ontario.

La también actriz siguió persiguiendo su sueño y para 1991 consiguió un contrato discográfico con Richard Frank, tras la grabación de un demo. Frank ayudó a que Eillen se cambiara el nombre a Shania, que significa “en mi camino”.

Su álbum debut "God Ain't Gonna Getcha for That" que contuvo las piezas "What Made You Say That" y "Dance with the One That Brought You", no tuvo el éxito deseado ya que figuraron en el número 55 de la lista de Country de Estados Unidos.

El segundo álbum “The Woman in Me” fue producido por Robert John "Mutt" Lange, un compositor británico que se ofreció a escribir canciones para Twain, donde se incluyó el éxito "Any Man of Mine" que se posicionó en el número 5 de la lista Billboard 200. El disco fue galardonado con el Grammy al mejor álbum country en 1996.

“Come Over, su tercer sencillo salió a finales de 1997 y vendió 172 mil copias en su primera semana.

Men! I Feel Like a Woman

La canción que salió en 1999 se lanzó en las estaciones de country y luego se posicionó internacionalmente. La letra contiene frases acerca del empoderamiento femenino.

El tema fue bien recibido por los expertos musicales e hizo que se mantuviera en la lista Billboard Hot 100 en Canadá, mientras que alcanzó uno de los primeros cinco lugares en la lista Hot de Country Songs, además también ganó un segundo Grammy en el 2000.

La iconica producción musical, donde la artista baila junto a un grupo de bailarines masculinos, fue un homenaje al video de Addicted to Love " de Robert Palmer .

Si bien estos son algunos de los trabajos más atractivos de Shania, en el 2002 agregó un album más a su carrera y 15 años después (2007) sacó “Now”.

Una enfermedad casí acaba con la voz de Twain

En plena pandemia, en agosto de 2020, Shania Twain fue sometida a una difícil operación en sus cuerdas vocales, debido a las consecuencias que dejó en su cuerpo la enfermedad de Lyme.

La enfermedad de Lyme se transmite en los humanos mediante la picadura de una garrapata de patas negras -la más común en los Estados Unidos- infectada. Los síntomas típicos incluyen dolor de cabeza, fiebre, fatiga y una erupción cutánea que se caracteriza por tener forma de “ojo de buey”. En la mayoría de los casos, puede ser tratada mediante la toma de antibióticos durante algunas semanas. Si no se trata, la infección puede afectar el sistema nervioso, el corazón y las articulaciones.

Tras contraer la enfermedad, Twain aseguró que su voz “nunca volvió a ser la misma” y que le costó controlar el flujo de aire. “Pensé que había perdido mi voz para siempre. Pensé que eso era todo”, dijo tania en el documental Shania Twain: Not Just A Girl.

“Aprendí que podía llevar mi voz a un lugar determinado con mucho esfuerzo. Nunca volveré a tener mi antigua voz. Soy consciente de eso. He encontrado una nueva voz. Y me gusta”, agregó en una entrevista de 2020. “Mi voz al hablar es definitivamente el mayor esfuerzo.A veces me pongo un poco ronca… cantar es en realidad más fácil. Tengo más poder cuando canto ahora. Tengo más carácter, creo. Disfruto cantando de nuevo”, aseguró, en aquel entonces.

Actualmente la cantante de 56 años vive en Suiza y tiene un hijo llamado Eja D´Angelo, que tuvo con su expareja el productor musical Robert Lange a quien conoció en 1993 y se divorciaron 14 años más tarde, se especula que fueron infidelidades, por parte de él, lo que separó a las celebridades.

Recientemente, Shania subió un video a su Instagram tras 20 años del éxito Men! I Feel like a woman en el que se vistió de forma idéntica al video. Asimismo sigue compartiendo su música en algunos escenarios.



Con información de GDA

