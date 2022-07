¿Qué pasó con Alizée? Así se ve la cantante a 15 años de la fama por "J'en ai marre!"

¿Te acuerdas de Alizée, la cantante francesa que conquistó a todo México con tan sólo una canción? Aunque en nuestro país se dio a conocer con el éxito “J'en ai marre!”, fue desde el 2000 que comenzó a destacarse en la música, pero se alejó de la industria luego de ser la ganadora de un famoso realiy show y conocer el amor. Esta es su historia.

Todo comenzó en 1999, cuando Alizée Lyonnet tenía 15 años y participó en el concurso “Graines de Star”, un programa muy famoso en Francia por descubrir a futuros artistas. En esa misma aparición, la cantante Mylène Farmer y el músico Laurent Boutonnat se acercaron a la cantante para extenderle la invitación de lanzarla como cantante.

Farmer y Boutonnat produjeron los dos primeros álbumes de la cantante; “Gourmandises” (2000) y “Mes Courants Électriques” (2003), característicos por sus sonidos pop, dance y electrónicos. Estas producciones alcanzaron ventas millonarias y, en muy poco tiempo, Alizée se convirtió en una de las cantantes francesas más sonadas del siglo XXI. También obtuvo el nombramiento de una de las “100 mujeres más sexys del mundo”, de acuerdo a la revista británica “For Him Magazine”.



Alizée en el 2000. Foto: Instagram

En el 2003, Alizée conoció a su primer esposo, el cantante Jérémy Chatelain –con quien se comprometió luego de 10 meses de noviazgo- y compartió ocho años de relación, tiempo en el que concibieron a su hija, Annily Chatelain, pero en 2012 se separaron. Su matrimonio con Chatelain también supuso la separación de sus mentores Farmer y Boutonnat, quienes la habían llevado a la fama.



Annily, hija de Alizée. Foto: Instagram

Fue la primera vez que la cantante se alejó un par de años de su carrera musical y regresó cuatro años después, época en la que lanzó su tercer álbum de estudio, titulado “Psychédélices” (2007) y que comenzó a darse a conocer en México, con la canción “J'en ai marre!”, que pertenecía a su segundo disco, que relanzó y promocionó en el tour de su tercera producción para países como el nuestro y Rusia. Este tema vendió más de 200 mil copias, haciéndose merecedora de disco de oro.

Si bien, Alizée se dio a conocer en gran parte de Latinoamérica fue en México donde fue mejor recibida, pues el público mexicano llegó a comprar más de 80 mil copias del álbum “Psychédélices”, una cantidad mucho mayor a las copias que fueron vendidas en su país natal, donde el disco no tuvo el recibimiento que las dos producciones anteriores.

Luego de tres días de ser lanzado en nuestro país, el álbum logró el cuarto puesto en la lista mexicana “Top 100 Albums Chart”. Pero el éxito de la cantante en nuestro país no duró mucho, pues para su siguiente disco “Une Enfant Du Siècle” (2010), su nombre comenzó a pasar desapercibido, aunque la crítica musical lo denominó como un material muy bien logrado. Aunque en el 2011, tuvo una participación en "La Academia", donde interpretó su gran éxito, acompañada de uno de los concursantes del programa. En 2013, volvió a probar suerte con el lanzamiento de “5”, su quinto álbum.

Pero no fue sino hasta su participación en la versión francesa de “Dancing with the Stars” en la que volvió a ser recordada por el público, pues además de ganar la competencia, se enamoró de su compañero de baile, Grégoire Lyonnet con quien ahora tiene seis años de casada y con quien tuvo a su hija más pequeña en 2019, a la que llamaron Maggy Lyonnet.

En la actualidad, la cantante tiene 37 años y es muy activa en sus redes sociales, donde comparte la vida que comparte a lado de sus hijas y su pareja.



Boda entre Alizée y Grégoire Lyonnet. Foto: Instagram



Alizée y Maggy. Foto: Instagram

