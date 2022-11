Qué le regalo el chef James a Toni Costa para estrenar en su nuevo hogar

Toni Costa es conocido en el mundo del espectáculo por ser un excelente bailarín. Luego de muchos años de esfuerzo, trabajo y dedicación, Costa logró comprar su primera casa en los Estados Unidos.

"Es un proceso en el que no te lo crees al principio, pero se siente muy rico venir aquí y estar a tus anchas, el proceso de amueblarlo, el proceso de acomodar las cositas…", aseguró Toni Costa en sus redes sociales.

El chef James, un ex compañero de Adamari López en las mañanas de Telemundo, decidió darle un obsequio a Toni Costa para que pueda decorar su nueva casa. "Gracias por los cuchillos, gracias por las paletas, gracias por las sartenes, gracias por las ollas… Me has regalado de todo, ya tengo mi cocina lista para poder cocinar", le agradeció Toni.

"Bueno es que teniendo un amigo que tiene línea de productos lo menos que podía hacer era ponerte todos los productos que necesitabas”, le respondió James.



Foto: Toni Costa y el chef James. Fuente: captura de Instagram @toni

James y Toni Costa son amigos desde hace varios años, y la separación de Costa y López no influyó en la misma. "Para mí eres un referente así que quiero que lo seas aquí en la cocina", le dijo Toni al chef.

Toni Costa y el chef James incluso han decidido que realizarán algunos videos en sus redes sociales y preparan juntos algunas recetas “para que Toni aprenda a cocinar”.



Foto: Toni y su hija en su nueva casa. Fuente: Instagram @toni

"Obviamente ahora que Toni vive en una casa solo tiene que aprender a cocinar, entonces vamos a hacer una serie de recetas en las próximas semanas, por lo menos de aquí hasta que empecemos las fiestas, en donde yo le voy a mostrar a Toni una receta nueva cada semana para sobrevivir", dijo el chef James.

Sin embargo el chef James le dedicó unas emotivas palabras a Toni Costa antes de finalizar el video: "Personas como tú que han llegado y han empezado desde cero es lindo. Yo, por ejemplo, que tú y yo hemos tenido una amistad muy cercana por muchos años, sé las cosas que son importantes para ti y verlo materializado en tu casa sé lo que significa para ti".