¿Qué fue de Ty Pennington, el guapo conductor de "Extreme makeover: reconstrucción total"?

Hace unos años, uno de los programas favoritos de las y los televidentes que sintonizaban Discovery Home & Health era "Extreme makeover: reconstrucción total", el cual reunía a diferentes especialistas en diseño, carpintería y reparación para ayudar a las familias que habían perdido sus hogares en condiciones sensibles y Ty Pennington era el presentador del show, el cual se ganó el aplauso de sus seguidores, por el gran carísma y bondad que transmitía a través de la pantalla; ahora tiene 59 años, está recién casado y sigue construyendo casas.

"Extreme makeover" tuvo nueve temporadas, las cuales fueron grabadas de 2004 a 2012, pero siguieron siendo emitidas por muchos años, debido al éxito que había representado, pues además de mostrar remodelaciones fuera de serie, tanto del interior como el exterior de las casas, el equipo de Pennigton personificaba las habitaciones de los integrantes de la familia pensando en sus gustos y personalidad, pues en muchos casos, se tratan de personas que acaban de sufrir grandes pérdidas, por lo que envían una carta a la producción del programa para que su hogar fuera elegido para ser reconstruido.

Ty Pennington grabó nueve temporadas de "Extreme Makeover". Foto: Instagram

Y aunque este fue el programa que catapultó a Ty a la fama, en realidad, se convirtió en presentador de TV cuatro años antes, cuando en el 2000 debutó en el show "Trading Spaces", con el que comenzó a hacerse conocido, pero al que renunció debido a la poca paga que recibía, decisión que lo hizo trastabillar en aquel tiempo, pues temía que no volviera a tener una oportunidad en el mundo del entretenimiento, como contó a "People".

"Tuve que dejar ese trabajo porque sabía que valía más de lo que me pagaban, tomé una decisión realmente atrevida y renuncié al mejor trabajo que me habían dado porque me sentí un poco insultado", confesó.

Sin embargo, sucedió todo lo contrario, pues Ty fue convocado para convertirse en el líder de "Extreme makeover: reconstrucción total", en el que junto a sus compañeros Traicy Hutson, Paige Hemmis, Ed Sanders, Paul DiMeo y Michael Moloney emprendió un viaje de ocho años de arduas grabaciones y reconstrucciones, pues cabe destacar que antes de personalidad de televisión, Pennington fue carpintero y ¡hasta modelo!, aunque no es una faceta de la que presuma, pues en sus redes sociales se presenta como diseñador, carpintero y conductor.

Ty Pennington debutó en el mundo de la televisión en el 2000. Foto: Instagram

En consonancia de las grabaciones del programa, Ty apareció en otros shows relacionados con el diseño, pero ninguno alcanzó el éxito que se trajo la producción de Discovery Home & Health.

De hecho, a diferencia de lo que podrías llegar a pensar, el conductor nunca dejó de salir en la televisión, sólo que sus programas más actuales no llegaron a emitirse en nuestro país.

A inicios de su carrera, Ty Pennington también fue modelo. Foto: Instagram

Pennington se dedicó tanto a trabajar y consolidar su carrera que no dejó espacio para dedicarle al amor, como confesó a "People", al expresar que no fue sencillo para él sostener una relación estable, cuando estaba siete días a la semana fuera de la semana. Por ese motivo, cuando conoció a su actual esposa Kelle Merrell supo que no podía dejarla ir, por lo que pidió matrimonio en 2021 y contrajeron nupcias ese mismo año; tenía 57 años.

Ty Pennington contrajo matrimonio con Kelle Merrell en noviembre del 2021. Foto: Instagram

Recientemente, en el mes de junio, un absceso periamigdalino produjo que fuera hospitalizado de emergencia, por lo que fue trasladado en un avión de Los Angeles a Denver, pues el dolor de garganta que estuvo experimentado durante un mes se trataba, en realidad, de una bolsita llena de pus que se formó cerca de una de sus amígdalas, la cual no le dejaba respirar.

El presentador fue operado y se recuperó satisfactoriamente, pues al día siguiente de la intervención fue dado de alta y salió del hospital.

Actualmente, participa en el programa "Battle of the beach", el cual consiste en que él y dos diseñadores más se enfrenten a construir frente a la playa una casa exactamente igual.

