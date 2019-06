Que Bisogno y Bigorra platiquen: Gómez Mont

Muy amiga de Daniel Bisogno es Inés Gómez Mont, por eso ahora que el conductor de Ventaneando está involucrado en un problema con Raquel Bigorra, la conductora sólo puede desearles que ojalá se sienten a platicar entre ellos, ya que asegura, “no hay peor enemigo que un compadre o una comadre que sepa todos tus secretos”. En cuanto a la Bigorra, dice no conocerla mucho, pero considera que todo cae por su propio peso y que ella, en algún momento, tendrá sus explicaciones que dar.

Biby Gaytán prueba en Chicago

Al parecer el elenco de la nueva versión del musical Chicago ya está listo, hasta el momento no se han revelado nombres, sólo que es un elenco con figuras reconocidas del ambiente artístico, lo que abre la posibilidad de que Biby Gaytán pueda estar entre las elegidas, pues ella acudió a las audiciones que se realizaron hace unos días en el Teatro Telcel, de ser así será un gran regreso para esta estrella de los 90.

Carlos Rivera piensa ahora en el cine

Carlos Rivera no quita el dedo del renglón para regresar a la actuación pero esta vez en la pantalla grande, el único problema ahora es tiempo para concretar sus planes con algún proyecto. “Han habido muchas invitaciones, lo que no tengo es tiempo porque me he estado dedicando mucho a la gira”, comenta el cantante aficionado al cine. “Pero un día llegará algo que me mueva como en su momento ocurrió con el personaje de Simba”.