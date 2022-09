Puma Rodríguez: la participante del reality show ‘Canta conmigo ahora’ lo denunció por este motivo

José Luis “El Puma” Rodríguez es uno de los jurados más famosos en el reality show argentino “Canta conmigo ahora”. Sin embargo, en más de una oportunidad ha tenido desafortunados comentarios para con los participantes del certamen de canto y ha sido denunciado públicamente por sus dichos en diferentes programas.

Hace unos días, “El Puma”, en su rol de jurado, calificó a Daniela Quintero, una participante que lo conquistó con su voz. La joven interpretó el tema “Soy lo que soy”, de la cantante Sandra Mihanovich, y llegó a conmoverlo con su puesta en escena. El público quedó maravillado con ella y con su historia de vida.

Por qué la participante denunció al Puma Rodríguez

Es que Daniela Quintero le explicó a “El Puma” Rodríguez que si bien lo suyo es cantar y su sueño es ser famosa algún día en el rubro, en la actualidad vive de otra cosa. Ella contó que trabaja como delivery y que para ello debió comprarse una moto que sacó en cuotas y que le está costando mucho pagar. Fuer por ello que el venezolano se comprometió en el programa en ayudarla.

“Cantas de maravilla. Me hacés llorar, se emociona mi alma. Lo que tú haces de verdad, es una lección para mucha gente que nos está viendo, cualquier persona que vea este programa y te vea a ti se va a inspirar en tu vida. Eres tan especial, tan sencilla, tan humilde, que si te faltan cuotas para la moto, yo te las pago”, le dijo “El Puma” tras su calificación en el certamen.

Sin embargo, al parecer faltó a su palabra. Cuando le preguntaron a Daniela Quintero si “El Puma” Rodríguez había cumplido con su promesa de pago ella reveló que no se hizo ni cargo de lo que dijo delante de todos. “La verdad que me ilusioné, pero después yo nunca terminé de recibir una oferta formal al respecto, pero bueno, es televisión, porque no todo lo que se dice evidentemente es así”, confesó decepcionada.