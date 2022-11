Puma Rodríguez: así es su historia de amor con su segunda esposa Carolina Pérez a quien conoció cuando era menor de edad

El “Puma” Rodríguez suele estar en el foco de polémicas y declaraciones por asuntos de su familia. El cantante tiene tres hijas, producto de distintos matrimonios, y con Liliana y Lilibeth no tiene una relación cercana. Desde que el artista de 79 años se separó de Lila Morillo (con quien estuvo casado durante 20 años), las relaciones no han sido pacíficas.

Por otro lado, luego de su separación, José Luis Rodríguez se dio una nueva oportunidad en el amor, de la mano de la modelo cubana, Carolina Pérez. En varias entrevistas y presentaciones, el intérprete de “Agárrense de las manos” ha mencionado el amor y respeto por ella y la hija en común, Génesis Rodríguez.



Génesis, Carolina Pérez y José Luis Rodríguez. Fuente: Instagram @elpumaoficial

Carolina Pérez y "El Puma" Rodríguez tomados de la mano. Fuente: Instagram @elpumaoficial

¿Cómo se conocieron José Luis “El Puma” Rodríguez y Carolina Pérez?

En una entrevista que concedió el productor musical hace unos meses, para Canal 13 de Chile, mencionó que conoció a Carolina cuando ella era una adolescente pero nunca pasó nada. Años después el destino los volvió a juntar y ahí progresó su relación. Un amigo del “Puma” Rodríguez la invitó a una fiesta y la modelo no terminó muy bien la noche.



Carolina Pérez, Génesis y el "El Puma" Rodríguez. Fuente: Instagram @elpumaoficial

“No había comido para nada, estaba en ayunas y se tomó una copa de champaña, y se mareó un poco. Yo estoy bailando y ella se sorprende de que me conozca toda la gente porque ella no me conocía”, contó el artista. Luego la llevó a su casa, le pidió su número, pero no lo anotó. “Al día siguiente me desperté y el teléfono me apareció en la mente, algo impresionante. Yo no sé lo que pasó, no sé si fue para mí bien o para mi mal. Llamé, conversamos, la invité a comer y así empezó la historia”, confesó el empresario.

En aquella entrevista, Pérez mencionó que pasaron dos semanas para que aceptara la invitación, ya que tenía miedo de salir con un famoso y encima varios años mayor que ella. Pero con la insistencia y el apoyo de su madre, aceptó. Por su parte, “El Puma” mencionó en una reciente entrevista con Yordi Rosado: “Yo conocí a Carolina cuando tenía ella 14 años, en un local del esposo de su hermana […] cuando pasan 4 años, ella estaba en los 19, tuvo un percance [...] Ella no sabía quién era yo, pero yo sí me acordé de ella cuando la vi”.

Lo que siguió fue lo contado en varias entrevistas y la relación prosperó hasta que se casaron en 1996. En la actualidad reafirman su amor, celebrando el éxito de su hija como actriz y superando los obstáculos que se les han presentado, ya sea por vicisitudes de la vida o por su diferencia de edad (26 años).