Productora de Hernán guarda silencio tras multa

Con bombo y platillo, la productora Dopamine, responsable de la serie Hernán, anunció el estreno de la serie premium por tres plataformas distintas, sin embargo, ahora que se ha dado a conocer que recibieron una multa por un supuesto daño ambiental en la locación de Xochimilco, la productora no ha querido soltar ninguna declaración al respecto.



Wendolee abre su Gordibuena fit club

Además de dedicarse a la música la exacadémica Wendolee es toda una youtuber preocupada por las personas de talla grande. Wendolee tiene su propio canal llamado Gordibuena fit club, en el que comparte algunas experiencias y consejos al respecto, además de vender productos motivaciones; en uno de sus más recientes videos se le ve diciendo: “A través de Gordibuena Fit Club tengo la misión de compartir lo que yo he vivido, a lo que yo me he enfrentado, de una manera muy positiva, entretenida e inculcar el poder del amor propio, mejorar la autoimagen, siento que eso es algo muy poderoso”.



Pintan la Condesa de rojo por The irishman

No hay publicidad pequeña, pero la nueva cinta de Martin Scorsese se fue al otro extremo. Se han pintado por completo algunas casas en color rojo con el título del filme The irishman y el logo de la plataforma Netflix, como una en la Condesa, que a algunos vecinos ha gustado y, a otros, no.