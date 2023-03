Problema legal de Pati Chapoy, y nueva polémica sexual de Kalimba, entre lo más leído de la semana

El día de ayer se dio a conocer que un juez federal concedió a la conductora Patricia Chapoy Acevedo, y a sus colaboradores Daniel Omar Aguilar Bisogno y Ricardo Manjarrez, suspensión provisional contra una orden de arresto por 36 horas dictada por un juzgador de la capital del país.

La periodista de Televisión Azteca tramitó ayer una demanda de amparo ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en la que reclama “la omisión notificar de manera personal a la suscrita la medida de apremio consistente en un arresto por 36 horas. La orden de arresto y/o detención dictada en contra del quejoso y su ejecución".

La demanda de garantías fue admitida a trámite y en consecuencia se le concedió la suspensión provisional con la que frena por el momento la ejecución del arresto ordenado por el juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, encargado del Trámite, adscrito a la Unidad de Gestión Cinco. Se fijó el 27 de marzo para la audiencia incidental en la que el juez de amparo resolverá si concede a la periodista la suspensión definitiva contra los actos reclamados; según fuentes cercanas a las conductora la demanda fue por un comentario discriminatorio.

Una fiesta con sabor a México

Se está volviendo una tradición que al terminar una premiación importante, las celebridades mexicanas le ponen sabor a la noche, como sucedió en la entrega 95 de los Premios Oscar, ya que en la fiesta que se realizó al terminar la ceremonia, se pudo ver a Salma Hayek y Alfonso Cuarón, con sus respectivas familias, conviviendo animadamente con Guillermo del Toro.

Diversas imágenes quedaron como prueba de este ameno instante que vivió el tapatío, que se hizo de un Oscar por su versión de "Pinocho", que ganó la terna Mejor Película Animada; junto a su colega y gran amigo Alfonso Cuarón, quien perdió la estatuilla como Mejor Cortometraje Animado por “Le Pupille”.

Las distintas fotografías que compartieron, también se puede ver a Hayek sonriendo con Olmo Cuarón, o a Bu la hermana de éste, muy divertida con Valentina Paloma, la hija de madame Pinault. Bu, quien acudió a esta fiesta con un elegante vestido color rojo, sostiene la estatuilla dorada en un par de fotos. El gran ausente fue Alejandro González Iñárritu.

Un amor para la eternidad

El pasado 12 de marzo Ignacio López Tarso dejó de existir a los 98 años de edad, fue recordado por su trayectoria y las anécdotas que acostumbraba compartir en cada entrevista, por lo que el gran amor de su vida también salió a relucir, se trata de Clara Aranda su esposa por 50 años.

Ella y el actor se conocieron gracias a que Clara era sobrina de un político perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al cual López Tarso siempre perteneció y por esto pudo coincidir con quien sería su esposa; era inicio de la década de los 50.

Poco después de comenzar a salir se enamoraron y decidieron vivir juntos, a pesar de que ella ya tenía dos hijos de una relación anterior. "Un día me dijo: tengo dos hijos que tuve con un tipo en Guanajuato y le dije: ‘Bueno pues muy bien, déjame conocer a los dos chilpayatillos’", compartió hace dos años en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

El intérprete recordó que estuvieron juntos desde 1950 hasta el día de la muerte de Clara en el 2000, debido a un enfisema pulmonar, consecuencia de que eran ambos fumadores empedernidos; pero señaló que ella estuvo acompañándolo desde sus inicios como estudiante de teatro hasta su consagración como actor. Con ella tuvo tres hijos, Juan Ignacio, Susana, y Gabriela López Aranda, todos con cualidades distintas para el teatro, para escribir, dirigir o actuar, ya lo tenían en la sangre.

Frida Sofía contra su tío Luis Enrique

Después de que se filtraran unos audios donde se revela que Luis Enrique Guzmás y su pareja Mayela Laguna, saquearon la casa de Silvia Pinal llevándose joyas y cuadros valiosos, nuevamente es Frida Sofía quien se lanzó en contra de ellos, asegurando que por cosas como ésta se ha alejado de su familia materna.

"Literal, es tu mamá, ¿cómo le vas a hacer eso a tu propia madre?, pero pues no tiene madre, nada, qué asco. Yo siempre le dije Leech Enrique, leech en inglés es sanguijuela, le queda perfecto, ¿no? , o el nini también, no sé cuál le va mejor", aseveró a través de unos audios que mandó al programa De primera mano.

Entre las cosas que lamentó, fue que parte del patrimonio de su abuela haya sido fundido y después vendido por su tío, a quien definió como un mantenido y nini, pero también aseguró que de encontrarse a Mayela en algún momento, no sería capaz de contenerse a la hora de reclamarle.

"Por más que robes y eso, jamás vas a disfrutar lo que es el lujo porque eres un gato, porque aunque vengas de Silvia Pinal eres un naco, gato asqueroso, y aquí es donde la clase no se define por dónde vienes, sino por cómo actúas y cómo neta eres, qué asco de ser es este cab**", finalizó Frida Sofía.

Kalimba, otra vez es acusado

La actriz Melissa Galindo a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, contó como en dos ocasiones el cantante de OV7, Kalimba, le realizó tocamientos sin su consentimiento e incluso intentó sostener relaciones sexuales con ella, por lo cual decidió dejar la disquera del interprete, aunque le pedían una cifra elevada de su deuda con el sello.

"Estoy bien, gracias. Y nada, honestamente esto lo hice para que no siga pasando y para que cada día tengan más miedo de tocar a una mujer que no ha dado pie a que toquen su cuerpo", remató Melissa, después de aclarar que lo vivido tiene tiempo y lo dejó pasar, pero se dio cuenta que no era normal y no estaba bien.

Después de esto Kalimba salió a defenderse a través de un comunicado, en el cual le aseguró a la cantante que ella sabe perfectamente que lo que cuenta nunca sucedió y que lo demostrará con pruebas, por lo que ya está trabajando con su equipo legal.

Kalimba externó su admiración por los movimientos que le han dado voz a las mujeres, pero consideró triste que sean utilizados de manera incorrecta, ya sea por venganza, para buscar un beneficio, o para buscar evadir responsabilidades económicas y jurídicas.

"Informo a la opinión pública que ejerceré acciones legales por la difamación de la que estoy siendo objeto, incluyendo en contra de quienes han replicado este mensaje sin salvaguardar mi identidad y mis derechos", se lee en el comunicado.



