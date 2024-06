Priscilla, un road trip por la inclusión

Dos drag queen y una mujer trans se van de gira por el desierto del norte de México y durante ese road trip vivirán una serie de travesías llenas de altibajos, pero privilegiando el tono alegre y repletas de canciones.

Este es el planteamiento de la puesta en escena Priscilla, reina del desierto, el musical, que arranca temporada el 19 de julio en el Teatro México del Centro Teatral Manolo Fábregas, y tendrá como propósito, además de entretener, fomentar la inclusión y diversidad.

“Este espectáculo será una herramienta de lucha contra los males que tenemos en la sociedad, como la homofobia y la transfobia, nos aterriza como seres humanos, divertidos, sanos”, señaló la actriz trans Roshell Terranova, quien alternará el papel de Bernadette con Alejandra Bogue.

Pertenecer a este montaje, basado en la película australiana The adventures of Priscilla, queen of the desert (1994), señala Terranova, implica sumarse a un activismo; la producción busca crear un parteaguas en la escena teatral.

Alejandra Bogue comentó que tuvo oportunidad de ver la película en su momento, y ahora que forma parte del elenco y que está en la edad perfecta del personaje, se siente en condiciones, artística y personalmente hablando.

“En esos desiertos emocionales, ¿por qué no ponerles plumas, alegría, vida y canto a la tragedia? Vivimos momentos en los que es necesario y urgente que lo hagamos”, expresó la actriz.

“¿Quién no ha pensado en vestirse de mujer en algún momento?”, se pregunta Jesús Zavala quien encarna a Tick y en su lado drag a Mitzy.

Para Zavala, quien forma parte de la producción creativa, este es el proyecto perfecto para tocar ese dulce lado del show drag y de compartir con personas que admira desde hace mucho tiempo.

La ganadora de La academia 2022, Cesia Sáenz, forma parte del elenco, lo que representa su primera obra teatral, tras haber triunfado en el programa de Azteca.

“Es descubrir un nuevo mundo para mí como artista, voy aprender muchísimo y me servirá para mi carrera”, apunta.

