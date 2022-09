"Priscilla": ¿Quiénes protagonizarán a Priscilla y a Elvis en la nueva película biográfica?

El fallecido rey del rock and roll, Elvis Presley (1977), tendrá una nueva película, esto luego de la reciente cinta protagonizada por Austin Butler ("Elvis"), que se estrenó en la pantalla grande, sin embargo, ésta edición se concentrará en su esposa Priscilla .

El filme estará a cargo de Sofía Coppola y será protagonizado por los actores Cailee Spaeny y Jacob Elordi. La historia se basará en el libro “Elvis and me” que escribió Priscilla en 1985, en el que plasmó su historia de amor con el intérprete de “Suspicious Minds”,desde cómo se conocieron, su boda y finalmente la separación.

Coppola, además de ser la directora, también creó el guion de la película que llevará el nombre de la actual empresaria. Te contamos quienes representarán a estas icónicas figuras de los 50.

Jacob Elordi es un actor australiano de 25 años de edad que ya cuenta con un historial producciones en cine, pero sin duda su salto a la fama se dio con la participación en la serie ganadora del Emmy, “Euphoria”.

Debutó en una película en el año 2018: “The kissing booth”, también ha estado en filmes como “Swinging safari” “2 hearts”, entre otros. Ahora su reto será ponerse en los zapatos de Presley.



Foto: Vía Instagram

Mientras que Cailee Spaeny es una actriz y cantante originaria de Misuri, Estados Unidos, a sus 25 años ha participado en algunos programas de televisión como las miniseries “Devs” (2019) y “Mare of easttown” (2021).

Dentro del cine ha trabajado en películas como “Counting to 1000”, “Pacific rim: uprising”, “Bad times at the El Royale”, además de la cinta ganadora del Óscar “Vice”, por mencionar algunas. Cailee se meterá a la piel de la también actriz Priscilla.

“Priscilla” empezará a filmarse en Toronto en otoño de este año, de acuerdo con “The Hollywood Reporter”.

Tanto Elvis como su esposa se conocieron en el año de 1959, él tenía 23 años y ella 14 años de edad.

Luego de enamorarse fueron pareja durante 7 años, y se casaron 1967, al año siguiente tuvieron a Lisa Marie Presley, su única hija, quien tiene 54 años.

