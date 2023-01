Príncipe Enrique confiesa asesinatos

El príncipe Enrique de Inglaterra reveló en su autobiografía que mató a 25 talibanes cuando prestó servicio en Afganistán como piloto de helicóptero, según extractos de su libro que publicaron los medios británicos.

La autobiografía, que en español lleva el título de En la sombra, ha provocado un gran debate en los medios del Reino Unido por los detalles revelados y el impacto que la publicación tendrá en la Casa Real.

El libro —titulado Spare (Repuesto) en inglés— saldrá publicado oficialmente el próximo martes. Tanto la prensa seria como los tabloides británicos abarcan amplios espacios y titulares a lo que cuenta el duque de Sussex, sobre todo sobre su misión en Afganistán en 2012-13.

El príncipe afirma que participó en seis misiones, todas las cuales involucraron muertes, pero las vio como justificables: "No fue una estadística que me llenase de orgullo pero tampoco me dejó avergonzado”, detalla.

“Cuando me encontré sumergido en el calor y la confusión del combate, no pensé en esos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, las personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas”, escribe el hijo menor del rey Carlos III.

Los medios cuestionaron si fue acertada la revelación por el riesgo en su seguridad.