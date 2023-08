Primer concierto de Taylor Swift en México: Los tres momentos más emotivos

Este fin de semana es de Taylor Swift, pues ayer finalmente pudimos ver su primer show en México de su The Eras Tour, y esta noche, así como el sábado y domingo, en el renombrado Foro 1989 (Foro Sol) se repetirá la magia de escuchar a la artista en vivo.

Pero para quienes quieren revivir lo ocurrido la noche del ayer, o no pudieron acudir al show, aquí recordamos los tres momentos más especiales que la intérprete de "All too well" nos regaló.

Taylor se sorprende de la energía mexicana

Es bien sabido que el público mexicano, cuando se trata de conciertos, siempre recibe con calidez a sus artistas favoritos y la noche de este jueves no fue la excepción. Pero además, la propia Taylor se conmovió ante la respuesta de los swifties.

Tras cantar "Cruel summer", tan sólo a minutos de iniciado el show, la cantante se quedó en silencio, sorprendida por la energía y dejando que los fans gritaran y le aplaudieran.

"México, me estás haciendo sentir de maravilla", dijo ante un público frenético.

Más adelante en el show, mientras intentaba tocar un tema en el piano, de nueva cuenta los fans explotaron en gritos, cosa que, según se vio en las grandes pantallas del escenario, conmovió a la cantante hasta el punto de que brillaron sus ojos.

Agosto en agosto

Los fans mexicanos fueron de los pocos afortunados en poder decir que cantaron el tema "August" en el mes que le da nombre a la canción. Dentro de este The Eras Tour únicamente ha ocurrido previamente en las fechas que a inicio de mes dio en Inglewood en Estados Unidos, y se volverá a repetir hasta agosto de 2024 cuando su gira llegue a Polonia y Austria, por lo que el único país de Latinoamérica que pudo cantar Agosto en agosto fue México.

Por supuesto los fans sabían de ese privilegio y cuando comenzaron las notas de "August" (tema proveniente del álbum Folklore, lanzado en 2020) todos comenzaron a corear

"August slipped away into a moment in time" (Agosto se escapó en un momento en el tiempo), resonó en la voz de más de 58 mil personas.

Un cierre espectacular

Tres horas y media de show, distribuidos en 44 canciones parece que no fueron suficientes para los fans, pues de principio a fin acompañaron a la artista y la energía nunca decayó, ni siquiera porque no hubo el tradicional encore, sino que Swift interpretó todo su setlist de principio a fin.

El show cerró con el tema "Karma" acompañado de pirotecnia, papelitos de colores que caían del cielo y gritos frenéticos de los fans.

"I love you so much, thank you so much!" (¡te amo mucho, muchas gracias!), dijo Swift para despedirse así como pedir que el público le aplaudiera a sus músicos y bailarines.

rad