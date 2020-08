Presentan trailer de "Snyder Cut" en el DC FanDome, pese a filtración

Las redes sociales enloquecen y se llenaron de discusión, después de que se filtró un tráiler de "Justice League Snyder Cut" un par de horas antes de su lanzamiento oficial, un proyecto que será entregado en cuatro partes, así lo afirmó Zack Snyder durante un evento de “DC Fandome”.

“Va a ser un formato de cuatro partes, de una hora cada uno, vamos a encontrar una manera para que puedan verla como una película completa, si así la quieren disfrutar y para los fans a nivel internacional, no se preocupen si no tienen HBO MAX, porque estamos trabajando en los planes de distribución para que tengan chance de verla”, comentó el director estadounidense durante el evento.



Desde muy temprano miles de personas alrededor del mundo, se conectaron a la transmisión virtual que preparó DC para revelar algunos adelantos de las nuevas series y películas que están por estrenar, entre ellas la de La Liga de la Justicia, que ha sido uno de los proyectos más esperados por los amantes de los súper héroes y que se podrá ver el siguiente año.



La emoción y falta de paciencia ganó, porque de alguna manera se filtró la gran sorpresa que se tenía preparada durante el evento, así que, con el tema "Hallelujah" de Leonard Cohen, que se utilizó como soundtrack del tráiler, apareció Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Cyborg, Superman y al malvado Darkseid, el mayor villano del Universo de DC Comics, de acuerdo a los fanáticos.

Además de ver a todos los personajes de La Liga de la Justicia en acción, también se pudieron apreciar varias de las escenas, que supuestamente fueron omitidas de la versión que llegó a los cines, lo que causó controversia con algunos fans y críticos.

Tal discusión llegó a tal punto, que el mismo Zack Snyder respondió un Twitt de un crítico de cine que comentó:

“Entonces, ese tráiler de Snyder Cut de la Liga de la Justicia parece... ¿la misma película? Muchas escenas eliminadas de la campaña de marketing, pero por lo demás parecen tomas alternativas de escenas existentes…”

So, that trailer for the Snyder Cut of JUSTICE LEAGUE looks like... the same movie? Lots of deleted scenes from the marketing campaign but otherwise it looks like alternate takes of existing scenes. — Scott Mendelson (@ScottMendelson) August 22, 2020



Por lo que el director de películas como, “El hombre de acero” y “Batman vs Superman: El origen de la justicia”, no se quedó callado y respondió al crítico, que es un filme para adultos, no apto para personas como él.

“Dijiste que disfrutabas la versión teatral de La Liga de la Justicia como disfrutas tus dibujos animados de los sábados por la mañana ... Bueno, esto está hecho para adultos, así que no estás en el grupo demográfico. Además, es genial que comentes sobre un teaser filtrado”

You said you enjoyed the theatrical cut of Justice League like you enjoy your Saturday morning cartoons… Well this is made for grownups, so you’re not in the demographic. Also, cool of you to comment on a leaked teaser. @ScottMendelson https://t.co/Zsu2O2oixb — Zack Snyder (@ZackSnyder) August 22, 2020

Mientras que la discusión se hacía más contundente entre los fanáticos, durante el evento mundial de DC, el director compartió que una de las cosas que lo motivaron a crear este Universo, fue la vida solitaria de cada uno de los personajes.

“Creo que para mí fue importante la idea de que muchos de ellos son solitarios, ‘Batman’ vive en una cueva y su único amigo que es ‘Alfred’, ‘Wonder Woman’ es un tanto reservada y solitaria, ‘Flash’ tiene esta clase de poder que lo hace ser solitario en el mundo, tenemos ‘Cyborg’ que no le gusta la transformación que ha sufrido, ‘Aquaman’ que también es solitario y finalmente se convierten en una familia en donde se apoyan entre sí, viven cosas que los llevan a estar juntos y creo que si juntas todas sus personalidades, se crea algo muy dinámico y asombroso”, dijo Snyder.

Por otro lado, también confesó que su personaje favorito, además de “Batman”, es “Watchman” y considera a “Cyborg” como el corazón de la película, “creo que él, al final es el que mantiene al equipo unido de muchas maneras”, explicó.

Por su lado Gal Gadot también apareció durante la transmisión y mando un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores, especialmente porque hicieron posible que el proyecto de “Snyder cut”, fuera posible.

“Cuando hice el casting para la ‘Mujer Maravilla’, no sabía el increíble viaje que estaba por venir, ha sido una bendición este personaje, especialmente porque he conocido tantos fans alrededor del mundo, que aman a la ‘Mujer Maravilla’ al igual que nosotros, espero que los fans compartan esta experiencia el día de hoy, porque todo esto ocurre debido a ustedes, así que para todos los fans que pidieron esta versión tienen sus propios súper poderes, al igual que los miembros de la liga de la justicia, ustedes son más fuertes juntos y ustedes hicieron esto posible, así que gracias”, expresó la actriz.

