Prepárate para agosto, estos son todos los conciertos que se vienen y que no te puedes perder

Agosto ya está a la vuelta de la esquina y con él llegarán diversos conciertos a la ciudad que no te puedes perder, algunos de ellos de los más esperados todo el año, así que toma nota estos próximos espectáculos, que habrá para todos los gustos.

Taylor Swift. Uno de los shows más esperados es el de la cantante estadounidense, quien por primera vez pisará tierras aztecas. La intérprete de "Shake It off" se presentará completamente en vivo los próximos 24, 25, 26 y 27 de agosto en el Foro Sol, donde hará un recorrido musical de toda su trayectoria y sin duda, pondrá a bailar y a cantar a todos los "swifties". Como un regalo extra, los asistentes podrán disfrutar de la música de Sabrina Carpenter, quien será la telonera de todos los conciertos.

Lana del Rey. Otra de las artistas más esperadas por sus fans mexicanos es Lana del Rey, quien tras varios años de ausencia regresa a nuestro país. La primera vez que la cantante visitó México abarrotó el Pepsi Center, un pequeño escenario en la CDMX; ahora, la estrella ofrecerá dos conciertos en uno de los escenarios más importantes del país: el Foro Sol. Como parte de la promoción de su disco “Did you know that there´s a tunnel under ocean blvd”, Lana llevará a sus fans a un viaje introspectivo los próximos 15 y 16 de agosto. Los boletos ya están agotados.





Lana del Rey regres a México tras varios años de ausencia. Foto: Archivo.

Lee también Critican a Luis Fernando Peña por usar tenis clon y el actor responde: "prefiero gastar en eso"





2000´s Pop Tour. Este exitosos concepto musical se presentará una vez más para todos los fans dosmileros que disfrutan de recordar sus mejores épocas. Paty Cantú, Motel, Yahir, Kudai, Kalimba y Nikki Clan, como parte del elenco fijo subirán al escenario de la Arena CDMX para cantar sus éxitos y llenar de nostalgia el ambiente, pero por si fuera poco, los elencos de varias telenovelas infantiles como "Amigos x siempre" o "Cómplices al rescate" se unirán en este viaje musical que despegará el próximo 5 de agosto.

OV7. Como parte de la celebración de sus más de tres décadas de existencia, la banda integrada por Mariana, Érika, Lidia, M'Balia, Óscar, Ari y Kalimba volverá, una vez más, al Auditorio Nacional para poner a bailar y cantar a todo su público. La cita es el próximo 18 de agosto y todavía hay algunos boletos disponibles.





OV7 continúa con la celebración de sus 34 años. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.





Café Tacvba. Si lo tuyo no es el pop y te identificas más con el rock nacional, este concierto es para ti. Una de las bandas más icónicas de la escena musical mexicana se presentará en el Auditorio Nacional con cuatro fechas, 3, 4, 5 y 6 de agosto, en las que no sólo recorrerá lo mejor de su repertorio, sino que en esta ocasión lo harán en una versión completamente acústica.

Feid. Con canciones como "Feliz cumpleaños Ferxxo", "Normal" o "Hey Mor", Feid se ha convertido en uno de los mayores exponentes del género urbano y el próximo 16 de agosto llegará al Palacio de los deportes, con su gira “Ferxxo Nitro Jam Underground”, para poner a bailar a sus fans.





Feid llegará al Palacio de los deportes. Foto: Instagram





Amanda Miguel. El romanticismo de la argentina de hará presente el próximo 17 de agosto en el Auditorio Nacional, en un concierto en el que además de compartir escenario junto a su hija Ana Victoria, también recordará al gran Diego Verdaguer.

Paty Cantú. La música de la cantautora se escuchará nuevamente en el Teatro Metropólitan, ahora el 25 de agosto como parte de su gira: ¡Feliz breakup tour!, en la que incluirá grandes éxitos como como “Afortunadamente eres tú”, así como las piezas de su más reciente EP: “Piscis”, que tiene colaboraciones con Ximena Sariñana, Neto Peña y demás.

Little Jesus. La agrupación mexicana hará sonar lo mejor de su música el próximo 12 de agosto en el Auditorio Nacional; cuenta con tres discos de larga duración “Norte” (2013), “Río Salvaje” (2016) y Disco de Oro (2019).

Yuri. Para cerrar el mes más musical del año, la intérprete de "La maldita primavera" encenderá el escenario del Auditorio Nacional, el día 27 de agosto.





Yuri pondrá el romanticismo en el Auditorio Nacional. FOTO: Germán Espinosa/EL UNIVERSAL.





Durante este mes también se presentarán los siguientes artistas:

La Castañeda (día 5 en La Maraka), Emmanuel y Mijares (9 y 10 en el Auditorio Nacional), María Daniela y su Sonido Lasser (11 en La Maraka), Napoleon (15, Auditorio Nacional), Carlos Cuevas (4 en el Lunario), Odisseo (18 y 19 Teatro Metropólitan), Chetes (26 La Maraka) y Grupo Niche (30 Auditorio Nacional).

Lee también Momento pesado contra Nicola en "La casa de los famosos" causa polémica: piden que la producción intervenga