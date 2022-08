Preocupa comportamiento de Ezra Miller, es captado con arma y chaleco antibalas

Aunque el estreno de "The Flash", cinta protagonizada por Ezra Miller está previsto para junio próximo, todo puede pasar, pues el actor ha sido arrestado dos veces este año en Hawái, en un caso de alteración del orden público y bajo sospecha de agresión, además, al parecer, la salud mental del actor no estaría en su mejor momento.

La cancelación de “Batgirl” se produce mientras Warner Bros. intenta renovar sus operaciones de DC Films, por lo que se especula que "The Flash" podría no estenarse como se tiene hasta ahora planeado, o bien, que no haya más Ezra Miller después de esta cinta.

Mientras estas posibilidades están en el aire, fans del estadounidense se muestran preocupados en redes sociales, pues circula información de que el histrión de 30 años ha sido visto armado y usando un chaleco antibalas.

De acuerdo a medios estadounidenses, el actor cree que es seguido por el FBI o el Ku Klux Klan, por lo que muestra un comportamiento paranóico.

Hoy, poco se sabe del paradero de Ezra, su nombre ocupa los medios por sus escándalos de abuso, secuestro de mujeres y menores de edad, manejo indebido de armas, consumo de sustancias prohibidas, peleas y ataques en bares.

Lee también: Actor peruano muere tras caer desde el piso 14 de su edificio, estaba aislado por Covid-19



¿Qué pasa con Ezra Miller?

Ezra Miller tenía las cualidades para destacar en un universo de nombres que cada cierto tiempo inunda las agencias de talentos en Hollywood. Además, era músico: toca la batería y canta. Sus horas de trabajo en los platós los alternaba con las giras que hacía en el trío Sons of an Illustrious Father, famoso por sus versiones roqueras con jazz.

Sus primeras apariciones fueron en series como "Californication" y "La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales", y su gran salto fue en el drama "Tenemos que hablar de Kevin", en la que interpretó a un joven malquerido e indeseado por sus padres que acaba convertido en un psicópata asesino.

Fue un debut excepcional y los estudios se interesaron en este jovencito de Nueva Jersey que luego brillaría en "Las ventajas de ser invisible", la saga de "Animales fantásticos" y como Flash en "La liga de la justicia".

Sin embargo, Miller le puede costar a Warner Bros un descalabro de 250 millones de dólares si no logra estrenar The Flash, el filme sobre el superhéroe de DC que puede vencer la velocidad de la luz. Y es altamente probable por los escándalos del actor, a quien expulsaron de su nómina desde hace unos meses. De hecho, está sonando Elliot Page para reemplazarlo en el caso de tener que repetir la filmación.

Lee también: Ángela Aguilar usa lenguaje no binario en video de TikTok

Hijo de un exitoso editor editorial de origen judío y de una bailarina de danza moderna, Ezra Matthew Miller creció en una familia acomodada y tuvo problemas del lenguaje, tartamudeaba, lo que superó cantando ópera desde los 4 años.



Archivo EFE.

Así cultivó su amor por la música y el cine, sus refugios cuando era acosado en el colegio. “Intentaba besar a los chicos”, contó a Out en 2012. “Pasé de tener un tartamudeo a ser un cantante de ópera totalmente gay y a ser un adolescente queer realmente confundido”.

Desde que ganó popularidad a principios de los 2000, Ezra dejó ver su naturalidad impetuosa en las alfombras rojas y eventos: siempre llamaba la atención por sus actitudes o vestuarios –a una Comic Con llegó vestido como uno de los hongos de Mario Bros–. Tiempo después hizo público su género no binario y se convirtió en activista de la comunidad LGBTI+ y de causas medioambientales. Pero ¿cómo llego este chico guapo y talentoso al hoyo negro en el que se encuentra?



Los escándalos

Hace algunos días se revelaron detalles del lugar donde supuestamente Miller encerró a una mujer y sus hijos por varios días. Aunque la mujer declaró que él intentó protegerla de su pareja, la granja en Vermont donde se alojaron estaba llena de armas de todos los calibres y se consumía droga. Incluso, varios medios contaron que uno de los bebés “había jugado con una bala” que había encontrado en el piso. En el lugar, de unos 300 metros cuadrados, Ezra había construido una especie de refugio poliamoroso y de encuentro con la naturaleza.

En ese sitio tendría retenida contra su voluntad a Gibson Iron Eyes, una joven sioux de 18 años que también se declaró de género no binario y con quien mantiene una amistad desde hace 6 años. Los padres de la muchacha –Tokata, en su lengua nativa– denunciaron a principios de junio que Ezra la manipula y le suministra drogas y alcohol desde que tenía 12 años. La madre de la menor de edad, Sara Jumping Eagle, expresó a Rolling Stone: “Ella no solo está sufriendo problemas mentales, sino que además tiene a un depredador aprovechándose de ella”.

Precisamente, Gibson acompañaba a Miller cuando enfrentó un incidente en Hawái, donde atacó a los asistentes a un bar de karaoke cuando interpretaron una canción que le disgustó. El actor protagonizó diez escándalos, con policía incluida, en los menos de dos meses que estuvo en la apacible población hawaiana de Hilo.



Variety conoció detalles de lo que habría sucedido en la primavera del 2020 en un bar de Reykjavík y que en su momento fue un video viral: una fanática baila aparentemente con Ezra y este la toma por el cuello para intentar estrangularla. También atacó con una silla a una pareja de amigos –que habían pagado su fianza para que saliera de la cárcel–. Ellos decidieron pedir una orden de restricción en su contra.

A esto se suman sus escandalosos comentarios en las redes sobre el Ku Klux Klan, la salud mental o sus confesiones de adolescente cuando “quemaba, rompía, gritaba y golpeaba cosas, atormentado por pertenecer a una clase privilegiada en un mundo con una grosera disparidad económica”.

Los comportamientos erráticos han sido una constante en la vida de Ezra, pero las últimas acusaciones en su contra son muy graves. Ni él ni su equipo han dado la cara para responder.

*Con información de El Tiempo/GDA

rad