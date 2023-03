Premios Oscar 2023: Minuto a minuto

-19:15: MEJOR DISEÑO DE MAQUILLAJE Y PEINADO

"All Quiet on the Western Front"

"The Batman"

"Black Panther: Wakanda Forever"

"Elvis"

"The Whale"

Adrien Morot: “Gracias, muchas gracias, quisiéramos agradecerle a los maquillistas que trabajaron para generar el personaje de Charly, a todo el equipo, al director Darren Aronofsky que nos impulsó a llegar a cierto estándares, a nuestro gran actor Brendan Fraser, a nuestros productores, a nuestro estudio, a la Academia, muchas gracias”.

-19:09: Interpretan “This is Life”, compocisión de "Everything Everywhere All at Once", interpretada por Son Lux, Mitski, David Byrne.



-19:05: MEJOR FOTOGRAFÍA

"All Quiet on the Western Front"

"Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths"(Alfonso Cuarón)

"Elvis"

"Empire of Light" Roger Deakins

"Tár"

James Friend: “Bueno, no es mi cumpleaños, pero me siento como si lo fuera, es un honor, gracias por todos, a mis compañeros nominados, su trabajo es espectacular e inspirador, gracias a quienes hicieron esto posible, y me hacen ver mejor de lo que soy, a mis queridos mama y mi papa, cuando me metí a este circo que es está industria del cine y me apoyaron, a mi hermosa esposa, a mi hermano y a mi hermana, a Edward Verguer, solamente gracias. Muchas gracias. discúlpenme si olvide a alguien, gracias desde lo hondo de mi corazón”.



Foto: AFP

-18:56 MEJOR CORTOMETRAJE

"An Irish Goodbye"

"Ivalu"

"Le Pupille", en la que participó el mexicano Alfonso Cuarón, perdió en su categoría.

"Night Ride"

"The Red Suitcase"

"Gracias a todos en Irlanda del Norte, sabes quienes son; es lo mejor que me ha pasado porque además es mi cumpleaños, estmaos vestidos de Smokin", dijo James Martin.

-18:48: MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

"All That Breathes"

"All the Beauty and the Bloodshed"

"Fire of Love"

"A House Made of Splinters"

"Navalny"

"Gracias a la academia, nos sentimos humilde ante tantos talentos documentalistas, gracias a nuestros compañeros de Bulgaria, arriesgaste todo por contar esta historia, empoderaste nuestro trabajo, a la familia de Navaly, gracias por el coraje, el mundo está con ustedes, hay una persona que no pudo estar esta noche; el líder de la oposición rusa que está en confinamiento, pero recupero sus palabras por una injusta tierra, víctimas de la guerra: ´No podemos sentir espantados si queremos ser opositores´", dijo Daniel Roher.



Foto: AFP

"Gracias a todos aquí, mi esposa está en prisión por decir la verdad, solamente por defender la democracia, Alexi sueño con el día en que seas libre y que nuestro país sea libre, sé fuerte, amor mío, gracias", dijo Yulia Navalnaya.

-18:41: Diane Warren y Sofía Carson se presentan en la primera intervención musical de la noche

Diane Warren ha compuesto canciones tan entreñables como "I don´t wanna miss a thing", interpretada por Aerosmith en "Armageddon" y hoy está nominada por "Tell it Like a Woman", de la película Applause.



Foto: AFP

-18:36 MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Angela Bassett ("Black Panther: Wakanda Forever")

Hong Chau ("The Whale")

Kerry Condon ("The Banshees of Inisherin")

Jamie Lee Curtis ("Everything Everywhere All at Once")

Stephanie Hsu ("Everything Everywhere All at Once")



Foto: AFP

“Paren, solo tengo 45 años, sé que estoy sola aquí parada, pero no soy yo y cientos de personas detrás de mí, todo el equipo, toda la gente, todo el grupo de artistas que hicieron está película, acabados de ganar un Oscar, a mi familia, a mi hermoso esposa, a nuestras hijas y a Ruby, a mi hermana Kelly, a toda la gente que ha apoyado las películas de genero que he hechos de estos años, ¡acabamos de ganar un Oscar juntos! Y mi madre y mi padre estuvieron nominados a diferentes Oscar, acabo de ganar un Oscar”, dijo la actriz.

-18: 31 horas MEJOR ACTOR DE REPARTO

Brendan Gleeson ("The Banshees of Inisherin")

Brian Tyree Henry ("Causeway")

Judd Hirsch ("The Fabelmans")

Barry Keoghan ("The Banshees of Inisherin")

Ke Huy Quan ("Everything Everywhere All at Once")

“Dios mío (…) gracias, gracias (…) Mi mamá tiene 84 años y está viéndome “Mamá acabó de ganar un Oscar”. Mi viaje comenzó en un barco hace un año, en un campo de concentración y aquí estoy, acabé en este escenario, Dicen que historia como estas pasan sólo en las películas, no puedo creer que me paso a mí, esto es el sueño americano, gracias a mi madre por el sacrificio por emigrar ,a mi pequeño hermano David, que está detrás de m todos los ´días, te amo, gracias Kendal por el apoyo y lo que has hecho, a Jamie, Michelle, compañeros, le debo todo al amor de mi vida, a mi esposa que mes tres mes y año tras años por 24 me dijo que un día mi tiempo llegaría, tienen que creer en los suelos, hubo un tiempo en que casi me di por vencido, ustedes que tienen uno, lleven su sueño por delante”.



Foto: AFP

-18:20 horas: Guillermo del Toro se lleva el título por Mejor PELÍCULA DE ANIMACIÓN

"Pinoccho" (Guillermo del Toro)

"Marcel the Shell with Shoes On"

"Puss in Boots: The Last Wish"

"The Sea Beast"

"Turning Red"



Foto: AFP

“Gracias, es muy bueno saber que esta forma tan fantástica que amamos que hacer animación con figuras es valorada, hay gente muy importante, quiero agradecerle a mi bella esposa, a Sebastián también, y al genio y creador de mi sueño, la animación es el cine, la animación es un género ,está lista pare llegar al siguiente nivel, mantengan la animación en la conversación, gracias a Netflix por tener fe en mí. Este premio va dedicado para mi esposa, mis hijos, para mi mamá y mi papá que y ano están aquí, pero los amo, aquí estoy soy su hijo”, dice el cineasta mexicano al recibir su tercer premio Oscar.

-6:17 horas: Emily Blunt y la "Roca" presentan Cinta Animada

-18:13 horas

Kimmel presenta a Austin Butler como si fuera el mismísmo Elvis Presley, debido a su interpretación en "Elvis", cinta de Baz Luhrman; es su primera nominación a u nOscar en la categoría de Mejor actuación.



Foto: AFP

-18:09 horas



Foto: AFP

Kimmel se tomó el atrevimiento de bromear con Steven Spielberg acerca de su presunto “consumo de mariguana”, ya que no concibe que de otro modo escribiera sobre tantas historias de ovnis, por las cuales ha sido nominado a lo largo de seis décadas, por lo cual se escuchó una gran ovación de la y los presentes; el presentador ha reconocido a otras grandes figuras, a través de su discurso.

-17:58 horas

Como cada año, el escenario del Dolby Theatre está listo para la 95° edición de los premios Oscar.

Tras el aparatoso incidente, en el que Will Smith y Kid Rock fueron protagonistas y que tuvo lugar el año pasado, las y los organizadores del evento vaticinan un espectáculo mucho más pacífico, pues -como publicó “AFP”- ya se han tomado medidas para cualquier improvisto que pueda tener lugar, con la presencia de un equipo de “de manejo de crisis”.

Las curiosidades de los Premios Oscar

Pese a que son un sinnúmero de estrellas, quienes ya están dándose cita en la alfombra champagne, las que se convertirán en las protagonistas de esta noche de gala, lo cierto es que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, anualmente, contrata a 300 personas que nada tienen que ver con el mundo del cine para llenar “los huecos” que pudieran haber durante la gala, pues hay momentos que las y los nominados abandonan sus asientos, los cuales nunca deben lucir desocupados.

Premios Oscar 2023: ¿El "Indio" Fernández fue el modelo para la famosa estatuilla dorada? Jimmy Kimmel, además, será el anfitrión de esta noche, convirtiéndose en el primer presentar desde hace cinco años en llevar la batuta del evento sin una o un acompañante de apoyo. Esta decisión fue tomada por la academia porque cuenta con la certeza de que el comediante podrá mediar, si sucede un acontecimiento que se salga de las manos de las y los organizadores. De hecho, el famoso conductor ya ha bromeado con el tema Rock-Smith. “Nadie fue golpeado cuando presenté la ceremonia”, dijo Kimmel, que ha participado en la conducción de los premios Oscar en dos ocasiones, convirtiéndose en esta en su tercera colaboración.



