Premios Grammy 2024: ¿por qué todas las miradas están puestas en Taylor Swift?

En vísperas de los premios Grammy del domingo, todas las miradas están puestas en Taylor Swift, la megaestrella que podría lograr el récord de victorias en la categoría de mejor álbum en una gala en la que por fin las mujeres son las grandes favoritas.

SZA llegará al rutilante evento que se celebra en Los Ángeles como la principal nominada de la noche, con nueve candidaturas, en competición con Billie Eilish, Olivia Rodrigo y Miley Cyrus que también optan a los premios más importantes del espectáculo.

Con su segundo álbum, "SOS", SZA ofrece una ecléctica mezcla de estilos y géneros que van desde el pop, al rock y el jazz, con oníricos toques electro que le valieron el mayor número de nominaciones de esta edición.

El grupo Boygenius va por seis Grammy, además de un séptimo para Phoebe Bridgers por su colaboración con SZA.

Bridgers, Julien Baker y Lucy Dacus se conocieron como promesas de la escena musical indie y, cansadas de las constantes comparaciones entre ellas como "mujeres en el rock", decidieron formar su proyecto sin dejar de producir en solitario.

Janelle Monae, Lana Del Rey y Victoria Monet completan el elenco de aspirantes al mejor álbum y disco.

Así pues, es muy probable que una mujer gane los principales premios, a menos que lo haga Jon Batiste, el virtuoso del piano, único hombre aspirante en estas categorías.

Será una velada especial para Batiste, cuyo triunfo en 2022 estuvo acompañado de una batalla personal, ya que su esposa, la escritora Suleika Jaouad, estaba recibiendo tratamiento por una recaída de leucemia.

Esta vez, Jaouad podrá animar presencialmente a su pareja, que compite por el premio a mejor canción con "Butterfly", que escribió para ella cuando estaba en el hospital.

"Para nosotros, poder celebrar el álbum y esa canción, y además estar de nuevo en los Grammy, con ella esta vez (...) es lo que más me gusta de todo esto", declaró Batiste a la AFP en una entrevista a finales del año pasado. "Es cerrar el círculo".

Las miradas están con Taylor Swift

Si "Midnights" de Swift gana el premio al álbum del año, sería la cuarta vez que la cantante y compositora de 34 años se alza con el galardón, todo un récord para esta artista, nombrada personaje del año por la revista Time, y omnipresente en los medios por su música y últimamente por su romance con el jugador de futbol americano Travis Kelce.

Taylor Swift y Travis Kelce son actualmente la pareja más famosa de Estados Unidos. Foto: Especial

Actualmente está empatada en la élite como la artista con más premios Grammy, junto a Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder.

El solicitado productor de Swift, Jack Antonoff, obtuvo seis nominaciones por su trabajo, sobre todo con ella y Del Rey, la cantante de pop barroco cuyo álbum "Did you know there's a tunnel under Ocean Blvd" le valió cinco nominaciones.

Y la banda sonora de la taquillera película "Barbie" también podría arrasar: la música de este efervescente éxito obtuvo 11 nominaciones para artistas como Eilish, Dua Lipa, la rapera Nicki Minaj y el actor Ryan Gosling.

Ice Spice también opta a un premio por su trabajo en Barbie, así como al artista revelación, que los observadores de la industria predicen que podría ganar tras un año excepcional en el que la burbujeante rapera del Bronx se convirtió en viral.

La gran mayoría de los más de 90 premios se reparten antes de la retransmisión de la gala de los Grammy, que está cargada de espectáculo: muchos de los principales nominados, como SZA, Eilish y Rodrigo, también actuarán en la misma.

Además, estarán en escena la sensación nigeriana Burna Boy, el cantante de country Luke Combs y el rapero Travis Scott.

Nada menos que la legendaria Joni Mitchell subirá al escenario en su primera actuación en los Grammy.

La artista de 80 años -que cuenta con nueve Grammy en competición y un premio a toda su carrera- opta al mejor álbum folk por su disco titulado "Joni Mitchell at Newport". Ganó su primer Grammy por "Clouds" hace más de medio siglo.

El pianista Billy Joel también actuará con motivo de su nuevo sencillo, "Turn The Lights Back On", que salió a la venta el jueves 1º.

Y U2 hará una aparición especial a distancia desde Las Vegas, donde los rockeros actúan en el nuevo estadio Sphere.

Los Grammy se emitirán el domingo 4 de febrero (01H00 GMT del lunes) por la cadena estadounidense CBS.

El cómico Trevor Noah, candidato al mejor álbum de comedia, será el presentador por cuarto año consecutivo.





