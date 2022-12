Premios Goya 2023: La película mexicana "Noche de fuego", entre las nominadas

El thriller "As bestas" de Rodrigo Sorogoyen recibió este jueves 17 nominaciones y se erigió como la película favorita para los Premios Goya del cine español de 2023, que se entregarán el 11 de febrero en una gala en Sevilla.

La cinta de Sorogoyen, realizador de 41 años conocido por películas como "El Reino" o series como "Antidisturbios", consiguió nominaciones en los principales renglones, como mejor película del año, dirección, actriz y actor protagonistas.

Este thriller sobre la hostilidad entre vecinos en la Galicia profunda, coescrito por Sorogoyen e Isabel Peña, fue presentado fuera de competición en el Festival de Cannes en mayo pasado.

Cinco películas latinoamericanas, con Argentina a la cabeza con dos candidaturas, optan al Goya a la mejor película Iberoamericana en la 37 edición del festival de cine español, cuya lista de aspirantes se dio a conocer este jueves en la Academia de Cine en Madrid.

Las nominadas a ese galardón son las argentinas "1976", de Manuela Martelli; "1985", de Santiago Mitre; "La jauría", de Andrés Ramírez Pulido, una coproducción entre Colombia y Francia; "Noche de fuego", de la mexicana Tatiana Huezo, y la boliviana "Utama", de Alejandro Loayza Grisi.



Lista de nominados

-Película: “Alcarràs", “As bestas”, “Cinco lobitos”, “La Maternal”, “Modelo 77”.

-Dirección: Carla Simón por “Alcarràs”, Rodrigo Sorogoyen por “As bestas”, Pilar Palomero por “La Maternal”, Carlos Vermut por “Mantícora”, Alberto Rodríguez por “Modelo 77”.

-Actor: Denis Ménochet por “As bestas”, Luis Tosar por “En los márgenes”, Nacho Sánchez por “Mantícora”, Javier Gutiérrez por “Modelo 77”, Miguel Herrán por "Modelo 77".

-Actriz: Marina Foïs por “As bestas”, Laia Costa por “Cinco lobitos”, Anna Castillo por “Girasoles silvestres”, Bárbara Lennie por “Los renglones torcidos de Dios”, Vicky Luengo por “Suro”.

-Actor de reparto: Diego Anido por “As bestas”, Luis Zahera por “As bestas”, Ramón Barea por “Cinco lobitos”, Fernando Tejero por “Modelo 77”, Jesús Carroza por “Modelo 77”.

-Actriz de reparto: Marie Colomb por “As bestas”, Carmen Machi por “Cerdita”, Susi Sánchez por “Cinco lobitos”, Penélope Cruz por “En los márgenes”, Ángela Cervantes por "La maternal".

-Dirección novel: Carlota Pereda por “Cerdita”, Alauda Ruiz de Azúa por “Cinco lobitos”, Elena López Riera por “El agua”, Juan Diego Botto por “En los márgenes”, Mikel Gurrea por “Suro”.

-Actor revelación: Albert Bosch por “Alcarràs”, Jordi Pujol Dolcet por “Alcarràs”, Mikel Bustamante por “Cinco lobitos”, Christian Checa por “En los márgenes”, Telmo Irureta por “La consagración de la primavera”.

-Actriz revelación: Anna Otín por “Alcarràs”, Laura Galán por “Cerdita”, Luna Pamies por “El agua”, Valèria Sorolla por “La consagración de la primavera”, Zoe Stein por “Mantícora”.

-Película Iberoamericana: “1976” (Chile), “Argentina, 1985” (Argentina), “La jauría” (Colombia), “Noche de fuego” (México), “Utama” (Bolivia).

-Película europea: “Belfast” ("Belfast"), "È stata la mano di Dio" (“Fue la mano de Dios”), “ Verdens verste menneske” (“La peor persona del mundo”), “Illusions perdues” ("Las ilusiones perdidas"), “Un monde” ("Un pequeño mundo").

-Goya de Honor: Carlos Saura.

-Música original: “As bestas”, “Irati”, “Las niñas de cristal”, “Los renglones torcidos de Dios”, “Modelo 77”.

-Canción original: “En los márgenes”, de “En los márgenes”, “Izena duena bada” de “Irati", “Un paraíso en el sur” de “La vida chipén”, “Sintiéndolo mucho” de “Sintiéndolo mucho”, “Batalla” de “Unicorn Wars”.

-Guión original: Arnau Vilaró y Carla Simón por “Alcarràs”, Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen por “As bestas”, Alauda Ruiz de Azúa por “Cinco lobitos”, Carlos Vermut por “Mantícora”, Alberto Rodríguez y Rafael Cobos por “Modelo 77”

-Guión adaptado: Carlota Pereda por “Cerdita”, Paul Urkijo Alijo por “Irati”, Guillem Clua y Oriol Paulo por “Los renglones torcidos de Dios”, David Muñoz y Félix Viscarret por “No mires a los ojos”, Fran Araújo, Isa Campo e Isaki Lacuesta por “Un año, una noche”.

-Película de animación: “Black is Beltza II: Ainhoa”, “Inspector Sun y la maldición de la viuda negra”, “Los demonios de barro (Os demos de barro)”, “Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda”, “Unicorn Wars”.

-Dirección de producción: “Alcarràs”, “As bestas”, “Cerdita”, “Cinco lobitos”, “Modelo 77”.

-Dirección de fotografía: “Alcarràs”, “As bestas”, “Cinco lobitos”, “Competencia oficial”, “Modelo 77”.

-Montaje: "Alcarràs", “As bestas”, “Cinco lobitos”, “Modelo 77”, “Un año, una noche”.

-Dirección de arte: “Alcarràs”, “As bestas”, “La Piedad”, “Los renglones torcidos de Dios”, “Modelo 77”.

-Diseño de vestuario: “As bestas”, “Irati”, “La Piedad”, “Los renglones torcidos de Dios”, “Modelo 77”, “Malnazidos”.

-Maquillaje y peluquería: “As bestas”, “Cerdita”, “La Piedad”, “Los renglones torcidos de Dios”, “Modelo 77”.

-Sonido: “Alcarràs”, “As bestas”, “Cinco lobitos”, “Modelo 77”, “Un año, una noche”.

-Efectos especiales: “13 exorcismos”, “As bestas”, “Irati”, “Malnazidos”, “Modelo 77”.

-Película documental: “A las mujeres de España. María Lejárraga”, El sostre groc (El techo amarillo)", “Labordeta, un hombre sin más”, “Oswald. El falsificador”, “Sintiéndolo mucho”.

-Cortometraje de ficción: “Arquitectura Emocional 1959”, “Chaval”, “Cuerdas”, “La entrega”, “Sorda”.

-Cortometraje documental: “Dancing with Rosa”, “La gàbia”, “Maldita. A Love Song to Sarajevo”, “Memoria”, “Trazos del alma”.

-Cortometraje de animación: “Amanece la noche más larga”, “Amarradas”, “La Prima Cosa”, “La primavera siempre vuelve”, “Loop”.

*Con información de EFE y AP.

rad