Premian a "Lo más grande de todos los tiempos" en cine y tv

Para reconocer los momentos más destacados del cine y la televisión de los 80 a la actualidad, esta noche se realizó la entrega de los "MTV Movie and TV Awards 2020: Lo más grande de todos los tiempos".

Vanessa Hudgens fue la presentadora en una noche en la que entre los ganadores destacaron aquellos con una larga trayectoria en el cine como Kevin Bacon, quien recibió el reconocimiento "Dance your ass off" por sus icónicos movimientos en la pantalla en la cinta "Footlose".



@VanessaHudgens killed it as our #MTVAwards : Greatest of All Time host pic.twitter.com/FrSWqqFp2X

Drew Barrymore y Adam Sandler fueron reconocidos como Dúo dinámico y Jamie Lee Curtis fue la Reina de los gritos por su trabajo en la saga de filmes "Halloween"; mientras que Kristen Bell y Jason Segel recibieron el galardón a la Mejor ruptura. Kevin Hart fue considerado como el gigante de la comedia.

La premiación contó con shows musicales como el del dj Steve Aoki y el baterista Travis Baker, además la cantante Sia interpretó "Hey Boy".



Look ma I’m on @mtv! Who wants me and @travisbarker version of you’re the best to officially come out?? #mtvawards @VanessaHudgens pic.twitter.com/Onist9taER

— Steve Aoki (@steveaoki) December 7, 2020