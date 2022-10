Precuela de "El Rey León", la cinta más difícil de hacer para su realizador

Morelia.- Como nunca antes, Barry Jenkins ha ocupado las horas de su vida para dirigir "Mufasa", la precuela de "El rey León", misma que le ha implicado trabajar hasta siete veces las secuencias.

Primero, detalla, a quienes hacen las voces; después a los realizadores del story board, posteriormente las voces editadas, seguida por la hechura de un libro donde se pueda ver las imágenes, para continuar con los actores que simulan ser los animales, para luego crear una maqueta en tercera dimensión y ver cómo se verá.

“Hay gente que piensa que es más sencillo hacer esta película, pero no, todo lo contrario, porque a los niños les gusta o no, no fingen eso”, dijo esta tarde en un encuentro con la prensa, en esta ciudad.

El director de "Luz de luna" y "Si la colonia hablara", en las cuales el amor y el tiempo es importante, se encuentra en la capital michoacana por tener una muestra de sus filmes, en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Han sido meses de trabajo por "Mufasa: el Rey León", cinta de animación acción viva, en la que contará como el padre de Simba se levanta de sus humildes orígenes para convertirse en el gobernante de todas las tierras animales.

Es la precuela de "El Rey León", que en 2019 se convirtió en un éxito taquillero, al recaudar más de mil 660 millones de dólares en el orbe, ocupando el octavo escalafón en cintas con más dinero en cines, de todos los tiempos.

Jenkins, un cineasta nacido en Miami hace 42 años, señaló que estar haciendo la cinta, le recuerda a su infancia.

“Aunque no lo pueda tocar y ver en ese momento (el resultado del filme, a diferencia de cintas con actores reales), eso también habla del trasfondo de la película. Fui con chicos que no eran del mismo barrio que yo y no hay nada por lo que yo dijera que no podía llenar mi marco por no tener cámara o dinero. La película me da la oportunidad de volver a esos orígenes, de no poder tocar (las cosas) en ese momento”, explica.

Con una carrera de más de 20 años, el director comenta que una frase que lo ha marcado es “siempre mantente como un amateur”.

“Y es lo que intento, es la misma curiosidad la que siento hoy, a la de hace 20 años. Película como "Luz de luna" o "The underground railroard" son distintas entre sí para mantenerme curioso y activo. Por eso acepté "Mufasa", es distinto a lo que había hecho, somos artistas y somos como un arquitecto o un chef, que deben hacer cosas diferentes para seguir.

