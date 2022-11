Preciosa: Margot Robbie conquista la red con un elegante look

Margot Robbie es una de las actrices y productoras australianas que más impacto y fama ha conseguido en Hollywood. La hemos visto en producciones como “El lobo de Wall Street”, “Escuadrón Suicida”, “Aves de presa”, entre muchas otras cintas.

La actriz asistió recientemente a la edición 13 de los Governors Awards en California, y desde aquel lugar conquistó a todo el mundo con su increíble estilismo. Esta gala es conocida comúnmente como los “Oscars Honoríficos” y se celebran en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles.

Margot Robbie decidió usar un vestido jersey de Bottega Veneta en color verde olivo. La pieza de un hombro contaba con un elemento de color dorado a la altura del torso, el cual dio un toque sofisticado.

Foto: Margot Robbie. Fuente: Twitter @showmundialshow

Margot Robbie incluso se animó a completar su look con algunos accesorios como pendientes y brazaletes en color dorado, mientras que optó por una manicura en color vino. En cuanto al cabello, la actriz optó por llevar su cabello suelto y lacio, con raya al medio.

Uno de los detalles que más llamó la atención del look de Margot Robbie es que el vestido que la actriz lució nos permitió percatarnos de los increíbles abdominales que tiene la protagonista de “Barbie”.



Foto: Margot Robbie. Fuente: Twitter @showmundialshow

¿Cómo se cuida Margot Robbie?

Para tener una increíble figura, Margot Robbie aseguró: "Suelo desayunar gachas de avena y, por la mañana, me tomo un batido para mejorar mi sistema inmunitario". En cuanto al entrenamiento, la actriz le confirmó a Women's Health UK: "Las sesiones de boxeo y los entrenamientos de lucha para ‘Escuadrón Suicida’ me parecieron muy divertidos, pero rápidamente me di cuenta de que no me gustaba tanto levantar pesas. Cuando no me estoy preparando para un papel, prefiero hacer ejercicios que me gustan mucho, como clases de baile o jugar al tenis con amigos".