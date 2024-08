Potro y Karime Pindter viven tenso momento en "La casa de los famosos", al recordar su romance

Luis "el Potro" Caballero y Karime Pindter tuvieron un romance hace una década, en la época en que grababan "Acapulco Shore", sin embargo, no acabaron en muy buenos términos, motivo por el que su trato dentro de "La casa de los famosos México" se había tornado tenso, pero esta tarde sostuvieron una conversación para limar las asperezas.

Tanto Potro como Karime se dieron a conocer en "Acapulco Shore", un reality show de MTV que consistía, básicamente, en narrar la vida de un grupo de jóvenes que se dedicaban a salir de fiesta, beber y sostener relaciones sexuales entre sí.

Este fue en el contexto en que se conocieron y, de hecho, llegaron a sostener una relación, aunque nunca formalizaron, debido a que Potro no quiso comprometerse con Pindter, quien asegura que sí se enamoró de él.

Estas declaraciones las hizo dentro de la casa, cuando algunos de sus compañeros le preguntaron por qué motivo no se llevaban bien; Potro reconoció que nunca estuvo cien por ciento de acuerdo con la vida social que Karime tenía en esa época, pues aseguró ser un hombre que aún tiene costumbres conservadoras.

Por su parte, en una charla que Karime sostuvo la semana pasada con Shanik Berman y Paola Durante, antes de que esta abandonara el reality, les confió que Potro la había lastimado y ella permitió muchos comportamientos que, hoy día, no dejaría pasar, lo que generaba que se sintiera incómoda al tratarlo nuevamete.

Pero esta tarde ocurrió lo impostergable, pues sostuvieron una conversación frente a todas y todos sus compañeros en la que aclararon unos puntos de los que nunca antes habían podido hablar.

Por un lado, Caballero le dijo a Pindter que le debía una disculpa a su esposa, Fernanda de la Mora, ya su hijo Luciano, debido a que un día había hecho un comentario desafortunado relacionado con el nacimiento de su hijo, que estaba próximo a suceder.

"Nada más pídele una disculpa a mi señora y a mi hijo", dijo él.

Pero Pinder replicó y le explicó cómo habían acontecido los hechos:

"A tu señora jamás la he ofendido, jamás he hablado mal de ella, yo lo único que dije (cuando me preguntaron), ´¿qué opinas de que va a ser papá?, y dije ´ay, bendiciones, a ver si no le sale igual que patán que él, fue lo único que dije pero, luego luego, pedí perdón, te pido perdón a ti de frente y, wey... tú no eres una perita en dulce, tú también me has ofendido muchas veces y no te guardo rencor, más bien vamos a darle vuelta a la página", expresó.

Fue así que Potro aclaró que no tiene ningún sentimiento negativo hacía ella, y hasta precisó que aún conserva estima por todo lo que han vivido.

"Yo quiero que sepas Karime que yo no tengo ningún resentimiento, ni ninguna cosa extraña, yo te quiero, siempre lo has sabido, te admiro, creo que no hay ninguna reconciliación, creo que cada quien tomó su propio camino y cuentas con mi cariño y con mi apoyo para siempre, yo siempre te voy a querer, siempre te voy a respetar".

De ese modo, el diálogo terminó en un abrazo fraternal, impulsado por Shanik Berman.

Karime Pindter y El Potro liman asperezas del pasado dentro de "La casa de los famosos". Foto: Instagram

