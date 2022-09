Por un tamal insaboro, Alan Ibarra fue eliminado de “MasterChef Celebrity”

El cantante Alan Ibarra fue el quinto eliminado del reality “MasterChef Celebrity 2022” debido a que su preparación de tamales no fue la correcta, de acuerdo con lo dicho por el chef Pablo Albuerne.

“Todas las enseñanzas de cada uno de ustedes se quedan en mi corazón. ‘MasterChef’ me dio uno de los regalos más hermosos que he tenido en mi vida personal y en mi carrera.

Gracias a todos porque me han llenado de amor”, declaró el integrante del grupo Magneto, antes de salir de la cocina más famosa de México.

En este último reto, el artista de 49 años estuvo en desventaja, pues se ausentó en la mayoría de la transmisión, por lo que no estuvo presente en la clase en que el chef invitado impartió el proceso correcto para cocinar los tamales.

Cuando llegó el momento que los chefs probaron su platillo, el "boyband" presentó un par de tamales con salsa cremosa poblana, acompañados de una segunda salsa elaborada la con chile pasilla con un toque de dulzor; los acompañó con requesón y queso panela.

El juez español destacó que, por lo menos, la masa estaba cocida; “Las salsas están buenas, pero el tamal realmente no sabe a nada”, señaló.

Ibarra explicó que no había utilizado tanta sal, porqu eestaraba que lo salado del requesón proveyera al tamal de la sal que necesitaba, además que temía salar de más su preparación.

El chef Pablo, a su vez, indicó al múscio que logró presentar dos buenas salsas, pero el reto no era ese, sino precisamente hacer bien el tamal, pues el episodio fue dedicado a las fiestas patrias.

Los concursantes, excepto Alan quien no estuvo presente, pudieron aprender consejos durante una clase magistral que dio el chef Rubén Amador quien explicó paso a paso cómo elaborar este platillo típico mexicano.

“Está muy desabrido, la verdad opaca todo el trabajo hecho está mal el tamal, no estuviste en la clase a lo mejor ahí hay algo de disculpa”, dijo Amador al probar el tamal del expulsado.

En el confesionario, el intérprete de “Vuela vuela” señaló que no estaba en este programa para quejarse, sino para aprender.

Los primeros invitados especiales de este programa fueron los bailarines de la compañía de danza folklórica San Marcos. quienes calificaron las preparaciones de uno de los retos que fue hacer una garnacha en diferentes equipos que hicieron: Sopes, tlacoyos, quesadillas y tacos dorados.

Los danzantes dieron el visto bueno al equipo liderado por la atleta Macky González, junto con la periodista Talina Fernández y el músico Marcello Lara, quienes elaboraron sopes; subieron directamente al balcón.

Antes de esto, los participantes se enfrentaron a un reto exprés de hacer la mejor salsa con un molcajete, que fueron Macky, Carlos Eduardo, Alejandra y Ricardo, quienes fueron los líderes de sus equipos.

La sorpresa de esta transmisión se la llevaron los jueces, pues ninguna ni ninguno de los concursantes hizo bien los tamales, en un primer intento, por lo que todos se fueron directo a mandil negro y repitieron el reto de este platillo para quitarse el trago amargo.

El primer resultado fallido de los tamales enfureció a los chefs, en especial a Betty Vázquez quien los regañó.

“Es una pena que teniendo a un maestro enfrente, una de las personas que más sabe de la producción de tamales en el país ustedes le hayan quedado mal, yo estoy muerta de vergüenza.

“Por primera vez en la cocina de MasterChef Celebrity y estoy segura que mis colegas están de acuerdo, todo el mundo se va a reto de eliminación”, dijo la experta en cocina.

José Ramón Castillo complementó el sermón diciéndoles que le bajen un poco al chacoteo y se concentren en su trabajo en la cocina.

En este quinto programa volvió a estar ausente la exacadémica Nadia López, quien la semana pasada explicó que le dio Covid-19 durante las grabaciones del programa, ahora además faltó Lorena Herrera, por motivos de salud de los que se desconocen pormenores.



