Por su relación con Adianez Hernández, Augusto Bravo cuenta que le han deseado la muerte

Augusto Bravo rompe el silencio y pide perdón a las personas que lastimó por relacionarse con Adianez Hernández, debido a que su romance surgió cuando la actriz seguía casada con Rodrigo Cachero y, a su vez, él todavía estaba en una relación con la actriz Larisa Mendizabal, sin embargo, descató que sería la última declaración pública que haría, debido a que no es una figura pública y ni la audiencia ni los medios de comunicación tendrían por qué interesarse en su vida privada.

Desde que se dio a conocer que la separación entre Adianez y Rodrigo se había dado por una infidelidad por parte de la conductora de "Escape perfecto" a lado de Augusto Bravo, al que conoció porque era la pareja actual de la exesposa de Cachero, "Ventaneando" ha tratado de entrar en contacto con Bravo, pues la semana pasada, una reportera del programa visitó "Bravo´s", el negocio de pollos rostizados que tiene, para preguntarle acerca de su postura ante la situación.

En ese momento, Augusto no quiso hacer ninguna declaración frente a las cámaras y aunque sí recibió a la reportera de forma privada, le expresó que no hablaría para el programa. Sin embargo, esta mañana decidió que concedería una declaración para el programa, advirtiendo que sería la última ocasión en la que lo verían abordar el tema, partiendo de que ya ha pedido muchas disculpas.

"Lo único es que yo ya pedí disculpas a las palabras involucradas, lo hago público; le pido mil disculpas, sobre todo, a Larisa y a Santi y, obviamente, a Rodrigo", destacó.

Recordemos que Santiago es el hijo que Larisa y Rodrigo tuvieron a principios de los dos miles y aunque Augusto no es el padre del joven, en un video donde Mendizabal habla de la infidelidad de la que también fue víctima, recuerda que Bravo fungió como una segunda figura paterna para Santi, pues sostuvieron una relación amorosa de más de una década, por lo que ya eran prácticamente una familia.

"Nada más tengo palabras de agradecimiento para La y para Santi porque fueron 11 años que me abrieron la puerta de su casa. con todo su cariño, con todo su amor y con eso me quiero quedar", precisó.

Además, aprovechó para aclarar que siempre sostuvo una relación amorosa plena con Mendizabal, reconociendo que el que falló había sido él pues, a diferencia de lo dicho por Adianez, no tenía ningún motivo por el cual faltar al compromiso en el que estaba involucrado.

"Mi relación con La fue increíble, obviamente el que fallé al final fui yo, ella no, el que falló fui yo, yo me hago el responsable, yo soy el culpable y no tengo nada más que decir", aseguró.

Luego de realizar estas declaraciones aseguró que no comentaría más, ni de lo dicho por Adianez, ni cualquier otra pregunta que pudiera surgir en torno al tela, al argumentar que él no es uan figura pública: "Es lo único que yo voy a decir, mi vida no es pública, a la gente no le interesa mi vida, no debería interesarle".

Aunque sí denominó a la interacción que sostiene con la conductora como una relación, luego de hacer este comentario:

"No voy a hablar de mi relación o no".

Finalmente, destacó que, a través de perfiles falsos, le han deseado la muerte, por lo que ya no abriría más la puerta para que las personas lo agredan en redes sociales y aclaró que, el conceder una entrevista a "Ventanenado" no era un sinónimo para que otros medios de comunicación se acercasen a hablar con él porque ya no piensa seguir profundizando en ese asunto.

"Lo del hate... la verdad, esto no es para los perfiles falsos que me escriben deseando la muerte, bendiciones.... pero ya, es lo último que voy a decir, y que le ofrezco mil disculpas a todo mundo si quieren, de verdad, no sé qué más hacer, yo haré mi comunicado, mi video", expresó.



