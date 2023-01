Por salud mental fan abandona "La casa de los famosos 3"

Inesperadamente una participante de “La casa de los famosos 3” decidió renunciar a este reality show, luego de nueve días de haber comenzado el encierro al que llegaron inicialmente 19 participantes.

Se trata de Monique Sánchez quien entró como fan, siendo representante del público, sin embargo no pudo aguantar el aislamiento y prefirió darle prioridad a su salud mental.

El anuncio de que saldría de la casa lo dio a conocer ella dentro del confesionario en donde dijo que en el transcurso del tiempo la más afectada va a ser ella en este proyecto en el que cree que le daría cosas buenas y malas.

“Al contrario de muchas personas, no me sale reír cuando no me apetece, no me gustaría que la gente viera un lado con escudo con capa, como le quieran llamar, un lado feo porque no es lo que soy”.

Afirmó que la gente no la conoce, ella tiene un carácter fuerte, pero muchas cosas bonitas no le estaban saliendo dentro de la casa y pensó que las cosas malas estaban pesando más que las buenas.

“Siento que el brillo que tenía se va opacando, se va opacando, se va opacando, yo no vine a mostrar eso, que salga de vez en cuando sí, pero siento que todos los días voy bajando, voy bajando a mí sí me gustaría salir de la casa por mi salud mental”, explicó.

Ya fuera de la residencia Sánchez comentó que tenía muchas emociones y consideró que sí tomó la mejor decisión, pero por otro lado “sí estoy un poquito decepcionada de que no aguanté un poquito más y como dije, salen muchas cosas que no piensa que ha trabajado y no”.

Sus compañeros incluso la llegaron a sentir aislada, ahora ella indicó que tenía miedo a reaccionar y actuar de una manera que después se fuera a arrepentir y que eso quedara marcado para siempre.

“Por eso dije: quiero crecer como persona, trabajar en esas cosas que necesito, pero me gustó darme la oportunidad que ahora me di, trabajarlas en mi privacidad, con el apoyo concreto”.

En algún punto sí sintió que iba a explotar de enojo, aunque mencionó que tiene sus maneras de drenar, pero dentro de la casa se ve obligada a estudiarse debido a que ahí las emociones son más grandes.

“No puedes ir a caminar, no puedes ignorar lo que está ahí, me tocó lidiar con las cosas mías”, puntualizó la puertorriqueña de 24 años.

