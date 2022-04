¿Por qué José Eduardo Derbez se compró un ataúd?

José Eduardo Derbez se compró un ataúd para “estar prevenidos” por cualquier eventualidad que depare el destino, aunque ya lo ha presumido en redes sociales, comenta que por el momento lo usa para varias cosas, ya se ha quedado dormido ahí y entre bromas confiesa que no ha podido tener sexo en el féretro porque no cabe, así que quizás compre uno más grande para echar pasión.

“Hay que estar prevenidos, es lo máximo mi ataúd, yo lo amo, me gustan las cosas raras, no he tenido relaciones porque está bien chiquito, entonces no cabemos, pero voy a mandar a hacer uno más grande, que es otra cosa y ya les diré”, dice.

Lee también: Rostro de Thalía da de qué hablar, ¿abusó del bótox?

Descubren a Cristian “El Vampiro” Castro

Cristian Castro se está “excediendo en el maquillaje” dicen varios internautas que comparan al cantante con un vampiro, después de que se viralizara un video de Ana Bárbara, con quien promociona un dueto, en el cual se puede ver que el hijo de Verónica Castro con sombras y rímel en los ojos.

“Cristian está más maquillado que Ana Bárbara”, “siempre él como diva”, “se ve mejor que Ana Bárbara”, son algunos de los comentarios. Aunque ya se sabe que el cantante es de los pocos que se ríe de las críticas y hasta parece que le gustan.

Lee también: Cinemex ofrece disculpa ante señalamiento de discriminación en cine de la CDMX

José Ron, triste por la pérdida de su amigo de cuatro patas

José Ron tiene un problema en el corazón que no se quita con cualquier apapacho, el actor de 40 años acaba de sufrir la pérdida de su mascota, un fiel pastor alemán llamado Skiro, con el que compartió muchos momentos especiales.Por ello, dedicó una tierna despedida a su mejor amigo, en la que le agradeció por el amor que le brindó; al parecer la sanación será lenta pues después de casi una semana aún está muy triste. “Duele mucho, te amo mi niñote”, escribió en una foto junto a su mascota y agradeció los mensajes de apoyo.

jgt