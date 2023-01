Por qué fue un alivio entregar la corona de “Miss Universo” para Alicia Machado

Alicia Machado cumplió sus 46 años el pasado 6 de diciembre y una de las formas en la que festejaron sus fans fue publicando fotografías de la modelo cuando participaba de concursos de belleza. La modelo pasó a la historia de Miss Universo en 1996, cuando luego de ser coronada en su país como Miss Venezuela, ganó el título mundial.

Leer más: Niurka arremete contra Alicia Machado, la llama “hipócrita, venenosa y convenenciera”

En varias entrevistas, Alicia ha mencionado que su idea inicial era lograr un poco de popularidad para impulsar su carrera en la actuación. Por eso es que se anotó en los concursos de belleza. El destino luego la sorprendió con títulos que ni imaginaba y al día de hoy pertenece al selecto grupo de las mujeres más hermosas del mundo.



La bella actriz recibió la primera corona como Reina de la Feria de San José de Maracay en 1994, luego le siguió la de Miss Venezuela en 1995 , después fue Reina Mundial del Café en 1996 y triunfó como Miss Universo. Pero no todo fue color de rosa para ella, que con 17 años también pasó por situaciones difíciles.

“Lo que parecía el comienzo de un sueño idílico rápidamente se fue convirtiendo en una pesadilla que le costó superar”, dijo Machado en una oportunidad frente a la prensa. Y luego en 2021, en su paso por la Casa de los Famosos (Telemundo), confesó que vivió episodios muy angustiantes.

Leer más: Luis Miguel, el apoyo incondicional de Alicia Machado ante las críticas que recibía por su peso



La era Donald Trump en Miss Universo

Al ser Miss Universo, las exigencias acerca de sus comportamientos, sobre cómo debía lucir y qué debía hacer o decir eran cada vez más imponentes. El peso de la corona lo sintió cuando Donald Trump intervino en la firma del certamen y la compró. Lo que sucedió es que al tener unos kilos de más, la modelo sufrió burlas de parte del ex presidente de los Estados Unidos.

“Miss Piggy” (“Señorita Piggy”) y “Eating machine”(“Máquina de comer”), fueron dos apodos que él puso el exmandatario a la exreina de belleza y además la obligó a hacer ejercicios frente a las cámaras de periodistas en enero de 1997, en un gimnasio de Nueva York. Lo que siguió luego para la ex participante de “¿Quién es la máscara?” (edición Colombia) fue la depresión y los desórdenes alimenticios.

Fue durante seis años que Alicia sufrió este tipo de problemas de salud y así lo confesó en el reality mencionado: “El señor Trump compra el concurso y ahí empezó un tema difícil para mí. Empecé a tener problemas con bulimia y anorexia [...] Ya no quería que me atacaran más , ya no quería que se burlaran más de mí porque soy la peor Miss Universo de la vida”.

Es por eso que al entregar la corona del certamen sintió un alivio total, porque a pesar de que fue un logro que lo tendrá para toda la vida en la memoria, también la hicieron sufrir. “Pensaba que ya se había acabado el infierno de que estuvieran tan pendientes de mi peso, que estuvieran tan pendientes de todo lo que yo hacía o decía”, le mencionó la modelo en una oportunidad a la presentadora de televisión Karla Martínez.