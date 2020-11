Por obligación moral, Lalo España anuncia que tiene Covid-19

Eduardo España, actor de "Vecinos" y "La parodia", dio positivo a la prueba de Covid-19 y decidió darlo a conocer a través de su cuenta de Twitter, por considerarla una obligación moral.

"De momento me siento triste y no sé cómo acomodar los pensamientos y las emociones", escribió en un mensaje que contabiliza más de 23 mil me gusta y 600 retweets.

"Esto es algo que nos ha invadido y ni hablar, le voy a echar todas las ganas. Estamos vivos", redactó.

Es mi obligación moral informar que acabo de resultar positivo en #COVID De momento me siento triste y no sé cómo acomodar los pensamientos y las emociones; pero esto es algo que nos ha invadido y ni hablar, le voy a echar todas las ganas. Estamos vivos. — Eduardo España (@laloespana) November 26, 2020

El productor Fernando de Fuentes, con quien ha colaborado en la saga animada de las "Leyendas", dando voz al Alebrije, le deseó pronta recuperación, lo mismo que al conductor Mauricio Barceleta.

En un segundo mensaje colgado, España agradece los casi 2mil textos de apoyo recibido en su red social.

"Me siento tan querido, agradecido y afortunado, que esto me conmueven, compromete y estimula infinitamente. Estamos vivos, de cuando en cuando", apuntó.

Según yo me iba a alejar de los medios y redes un rato. Sólo debo decir que me siento tan querido, agradecido y afortunado, que esto me conmueve, compromete y estimula infinitamente. Estamos vivos, recuérdenlo de cuando en cuando. Y todo lo que esto implica, ¡por favor! ¡GRACIAS! pic.twitter.com/2eWnTVUQg9 — Eduardo España (@laloespana) November 26, 2020

El actor se suma a la lista de otros integrantes del medio artístico contagiados con coronavirus entre quienes se encuentran Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Leticia Huijara, Ursula Pruneda, Danna García, Jolette, Camila Sodi, Odalys García, Patricio Borghetti y Tenoch Huerta.

