Por ingerir agua sin desinfectar, la posible causa por la que Toño Mauri contrajo bacteria

Toño Mauri cuenta que la bacteria que le fue detectada en los pulmones, "mycobacterium abscessus", se contrae habitualmente por ingerir agua sucia, y aunque el actor no ha dicho cuál fue la causa directa por la que él la adquirió, contó que pudo ser a través de los hielos sucios, servidos en un restaurante, pues es agua de la que no tiene el control de conocer si fue desinfectada o no.

Los últimos tres años no han sido sencillos para Toño Mauri y, aunque para él, han marcado una nueva oportunidad de vida, la realidad es que se ha enfrentado a un estado de salud vulnerable.

Cabe destacar que en 2020, a poco de que el Covid-19 se propagara mundialmente, convirtiéndose en una de las pandemias más letales, el actor contrajo la enfermedad que causó que sus pulmones colapsaran, motivo por lo que sus doctores decidieron inducirlo a estado de coma y, tras salir de él, tuvo que tomar la determinación de que le fueran trasplantados dos pulmones.

A partir de ahí, el actor volvió a contagiarse del SARS-CoV-2 en dos ocasiones más; en 2022 y 2023 y, a pesar de que en ambas ocasiones fue hospitalizado, por fortuna salió avante de ambas enfermedades.

Sin embargo, hace unas semanas, su salud volvió a preocupar, pues dio a conocer que, tras presentar molestias durante uno de sus tratamientos rutinarios, le fue diagnosticada "mycobacterium abscessus", una microbacteria que, al ser contraída, se esparce con rapidez y que es uno de los contaminantes más comunes que se pueden encontrar en el agua, la cual produce abscesos en los pulmones, dando lugar a una neumonía.

"A finales de año, cuando hice mis chequeos, descubrieron que yo tenía una bacteria que yo no sabía, la verdad es que no tenía síntomas ni nada", confió en una entrevista a "Venga la alegría".

Para abordar las molestias que la bacteria le estaba provocando, su parte médico le colocó un catéter, el cual le fue introducido por una vena que conecta con una de las venas superiores, que está ubicada en el lado superior derecho del corazón.

"Me tuvieron que poner un catéter, que tengo aquí y que va directo al corazón", señalizó con sus dedos, "para que pueda llegar al antibiótico, me lo pone Carla, mi esposa, luego un antibiótico tomado y después unas nebulizaciones, que tengo que hacer dos veces al día", explicó.

Sin embargo, el tratamiento para combatir a la bacteria, le produjo efectos secundarios, por los que Mauri ha solicitado que le sea retirado.

"Me daba mucho dolor de cabeza, me mareaba, es una sensación también muy incómoda; sientes que que no estás agusto y me daba un poco de ansiedad por las noches".

"Es una bacteria que, por lo general, está en el agua contaminada, a lo mejor en los hielos cuando vas a un restaurante, y el agua de los hielos no está limpia", dijo cuando fue cuestionado sobre la posible forma en que la contrajo.

Sin embargo, el actor no pierde el buen ánimo, pues asegura que los últimos tres años, luego de ser trasplantado, ha vivido experiencias maravillosas.

"En mi nueva vida he valorado más cosas que antes no me daba cuenta", indicó.

