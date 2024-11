Apenas ayer, Alejandra Guzmán fue captada mientras salía de casa de su madre, doña Silvia Pinal, a la que visitó por los problemas de salud que enfrentaba. En ese momento, la cantante expresó que su la actriz se encontraba mejor, por lo que esperaba que no volviera ser hospitalizada por estas fechas, como ocurrió el año pasado, sin embargo, fue cuestión de horas para que la diva fuera ingresada en el hospital.

Esta tarde se reportó que la diva del cine mexicano fue trasladada al hospital por complicaciones de una infección urinaria, la cual padecía desde días atrás, mismo motivo por el que "la Guzmán" se trasladó desde Xalapa, Veracruz a la Ciudad de México, para visitarla y cerciorarse de cómo se encontraba.

Lee también: Reportan que Silvia Pinal está hospitalizada

El día de ayer, la cantante se sinceró con "Venga la alegría", al reconocer que se había preocupado mucho por el estado de salud de doña Silvia.

"Me sacó un sustote, estaba en Xalapa, me enteré de que no estaba bien", expresó.

En ese momento, se mostró aliviada, al afirmar que lo peor de la infección ya había pasado, pues al verla, su madre hasta bromeó y "le mentó la madre".

"Está mucho mejor, la veo mejor, ya me mentó la madre, ya me dijo de cosas, ya se siente bien, me dice ´pinche, Alejandra´; fue una infección, tiene cosas en las vías urinarias, es parte de la edad, de todo", ahondó.

Además, Alejandra mostró preocupación ante la posibilidad de que su madre volviera a ser hospitalizada en estas fechas, como ocurrió el año pasado, cuando fue ingresada al hospital por la influencia que contrajo, sin imaginarse que sólo unas horas más tarde es lo que sucedería.

Lee también: Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel sí tuvieron fuerte discusión por el descuido de su madre Silvia Pinal

"Ay no, ya no, ya, por favor, no", expresó, mientras hacía dos cruces con sus dedos.

Además, se dijo agradecida por tener la oportunidad de cuidar a su madre, pues en esos momentos pueden convivir con ella y estrechar el vínculo de madre e hija-

"(Una experiencia) de amor, de corazón, de rehabilitación, siempre es con amor, cada vez que vengo sacó algo bueno en mi corazón y es también para mí la terapia".

Hasta el momento, Iván Cochegrus, productor de teatro y gran amigo de la diva, afirma que Pinal ya está estabilizada

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.