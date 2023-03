A Polo Morín, la obra "Toc Toc" lo salvó de una depresión amorosa

El teatro es sólo un lugar para entretenerse o trabajar, para el actor Polo Morín fue la mejor forma de sanar sus emociones y salir adelante, por eso hoy quiere compartir esa experiencia a través de su labor en el escenario de la obra "Toc Toc", que estrenará su tercera temporada el 17 de marzo en el teatro del Centro Cultural San Ángel.

“Pedro Prieto me invitó a su estreno de prensa cuando él hizo a Otto en Toc Toc, yo no tenía nada de ganas de ir cuando mi mamá me dijo, ‘ve, te vas a sentir bien, te va hacer bien salir de casa’, entonces fui y me la pase espectacular, en ese punto fue cuando pensé, voy a estar bien y se me quedó muy guardado en el corazón que eso es por lo que yo decidí dedicarme a esto, porque tenemos la posibilidad de generar sentimientos en las personas”, dijo Polo Morín.

Polo compartió que hace cuatro años vivió una ruptura amorosa que lo llevó a la depresión, pero fue el teatro lo que le hizo salir adelante ya que al ver la obra "Toc Toc" después de mucho tiempo volvió a reír.

“Decidí a partir de ahí que personal como profesionalmente, no iba a hacer ningún proyecto que no sumara al público, por eso cuando me invitaron a audicionar de inmediato dije que sí, porque lo tomé como una señal muy linda y le eché todas las ganas, aunque me tuve que bajar de un proyecto de televisión para hacer esto, pero es un compromiso que tengo conmigo mismo y con el público”.

La estrella de telenovelas como "Donde hubo fuego" y "La reina soy yo", consideró que en esta época postpandemia puede haber mucha gente pasando por problemas mentales, por eso considera que tener un libreto así en sus manos es la oportunidad de compartir su experiencia con los demás, así sólo vayan al teatro a divertirse, porque debe ser normal hablar del tema y asistir a terapia.

“Ahora estoy en un momento de mi vida en la que estoy muy en paz, creo que una relación sana no se encuentra sino se construye poco a poco, esto a lo largo del tiempo me ha funcionado en todas mis relaciones, en lo privado, de trabajo, en lo romántico”.

Polo se une a Ulises de la Torre, Alicia Paola, Cecilia Areas, Dari Romo, Dalexa Meneses, Omar Medina, Sandra Quiroz, Lola Cortés, Poncho Vera, Leonardo Bono, Armando Hernández y Elizabetha Gruener, como parte del elenco de la tercera temporada de "Toc Toc", a la cual se integrarán posteriormente Patricia Reyes Spíndola y Yurem, además esta puesta en escena pronto cumplirá las 1900 representaciones.

El productor Morris Gilbert explicó que después de que "Toc Toc" fuera estrenada en México en 2012, esta versión fue llevada a Argentina, Israel y pronto lo hará en Londres en el idioma inglés, es por eso que se le hizo oportuno tener una tercera temporada con un elenco renovado, pero ahora en el escenario del teatro del Centro Cultural San Ángel, a partir del 17 de marzo.

