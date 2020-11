Entre acusaciones de reinas de belleza, jueces y nueva plataforma de streaming transcurrió la semana en el mundo del espectáculo, de la que EL UNIVERSAL te presenta las noticias más relevantes.

- Lupita Jones, ex Miss Universo y directora del certamen de belleza Mexicana Universal, estuvo en el ojo del huracán cuando la modelo Sofía Aragón aseguró que había sufrido violencia simbólica por parte de Lupita. Ésta se defendió en un video en el que hablaba de otras ex concursantes señalando que algunas son "drogadictas", "borrachas". Las disculpas que ofreció después Lupita no calmaron las cosas, pues otras reinas de belleza como Denisse Franco y Paola Torres han apoyado los dichos de Aragón.

- A la mamá de Eleazar Gómez se le bajó la presión luego de la audiencia en que su hijo fue devuelto al reclusorio. La familia había ido a apoyarlo pensando que sería puesto en libertad, tras las acusaciones de violencia interpuesta por Tefi Valenzuela, su ex pareja. Pero no ocurrió. Al mismo tiempo, otra ex novia de Eleazar, Jeanette Karam, interponía una denuncia en contra del histrión ante la Fiscalía General de Justicia, aunque sin especificar motivos.

- Disney+ hizo su aparición en el mercado digital mexicano. Películas y series de su propiedad, como Los vengadores o Buscando a Nemo, fueron retiradas de otras plataformas para quedarse en exclusiva con el canal del ratoncito. Entre sus cartas fuertes de estreno se contó la segunda temporada de The mandalorian. La lucha por la preferencia del usuario, apenas inicia.

- Los cines y teatros ofrecían su última función a las 19:00 horas, por órdenes del gobierno de la Ciudad de México, como medida para intentar frenar contagios de Covid-19. Esto quita prácticamente una función en complejos exhibidores y adelantar algunas teatrales. La noticia molestó, pero la cosa será peor pues a partir de mañana, pues la nueva orden es estar cerrados desde las siete de la noche.

