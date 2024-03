Po le da lecciones a Omar Chaparro

El cariño que el actor Omar Chaparro siente hacia Po, el oso protagonista de la franquicia Kung Fu Panda, es incuestionable cuando se le escucha hablar de él:

“Po está lleno de enseñanzas”, comenta en entrevista con EL UNIVERSAL sobre el personaje al que desde 2008 ha dado voz, compartiendo el rol con Jack Black, quien es su actor en inglés.

“Fue muy fácil volver a la voz de Po, eso me encantó, tenía siete años de no haberla hecho, casi ocho, y llegué al estudio y ahí estaba, lo mandé llamar y como si nunca se hubiera ido”, señala.

A lo largo de 16 años desde que la primera película llegó a la pantalla grande, el pandita ha crecido tanto personalmente como en el mundo del Kung fu: pasando de atender el restaurante de fideos de su papá a convertirse en el legendario Guerrero Dragón, encargado de proteger el mundo del mal.

Pero ahora con el estreno de Kung Fu Panda 4, este 14 de marzo, el destino llama a Po a asumir un nuevo rol, el de líder espiritual del Valle de la paz, lo que significa que debe encontrar su sustituto como Guerrero Dragón, una tarea difícil de asumir que implica dejar las peleas y convertirse en la voz de la sabiduría que le habla a los demás. Algo que resulta complicado de entender para Po.

“En cada una de estas películas hay tantos mensajes que pudieran parecer ligeros pero son tan profundos como queramos verlos”, reflexiona Chaparro.

“Quizás uno de ellos es que la verdadera paz comienza cuando uno comienza a aceptar quién es. A veces, en el día a día, deseando tantas cosas: dinero, fama, alguien que me quiera…, buscamos afuera y todo comienza como el ingrediente secreto que vimos en la primera película que era simplemente un espejo, empieza todo aquí adentro (de cada persona) y eso es maravilloso”, comparte el actor.

Guerrero de carne y hueso

Además de los personajes que ya vimos en entregas anteriores —como el ganso Ping y el panda Li Shan (padre adoptivo y biológico de Po, respectivamente) o el Maestro Shifu (su mentor)—, en esta nueva historia dirigida por Mike Mitchell se suman otros como La camaleona, una villana que puede transformarse en cualquier criatura y está dispuesta a hacer sufrir a Po.

También llega una nueva aliada para el protagonista llamada Zhen (cuya voz en español hace Verónica Toussaint, mientras que en inglés es Awkwafina), quien es una ladrona con grandes y dudosas habilidades que le enseña a Po que no todo se divide en buenos y malos, algo que coincide con una de las reglas con las que, dice Omar Chaparro, rige su vida actualmente:

“Parte de la evolución es ver esas creencias que uno tiene y quitarte las que no te sirven y te estorban, y las que sí te sirven, adelante. Una creencia que a mí me ha servido mucho es ‘siempre ve lo bueno en todo y en todos, conéctate con la abundancia del universo, no con la carencia’”, comparte.

De hecho, el camino del panda más querido de la pantalla grande guarda cierta similitud con el del actor que le ha dado voz en español en sus cuatro filmes.

Así como ahora Po debe aprender a aconsejar y compartir su sabiduría, Chaparro hace lo propio como parte de su serie de conferencias motivacionales llamadas “RetOmar te reto a ser feliz”, que ha presentado en ciudades como Monterrey y Cancún.

“Este pandita ha estado ahí por 16 años, me ha enseñado mucho, me ha enseñado a valorar, a disfrutar la vida, a darme cuenta de que no hay sueño tan grande ni soñador tan pequeño, simplemente no hay que dejar de insistir, luchar por lo que quieres pero al mismo tiempo sin sufrimiento. Uno confunde que la lucha tiene que ser difícil y a lo mejor no tiene que ser así”, reflexiona.

Previo al estreno oficial de Kung Fu Panda 4 el 14 de marzo, este sábado y domingo se realizarán algunas funciones especiales de preestreno en el país.

