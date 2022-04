Que no cunda el pánico porque Gaby (Daniela Luján) y Plutarco (Ricardo Margaleff) no dejarán "Una familia de diez", sino que ahora también tendrán su propia serie llamada "¿Tú crees?", un spin off que se desarrollará a partir de que ambos se van a vivir a su propia casa (enfrente de la familia) y comienzan a trabajar en un supermercado para sobrevivir, que es donde ocurre toda la historia.

Esto es parte de un multiverso de comedia que construyen los Ortiz de Pinedo, pues de acuerdo a Pedro, se verá interactuar a los personajes de ambas series y no descartan invitar en algún momento a personajes de otros proyectos de comedia como "Vecinos".

"Te puedo decir que ya cuando estrenemos la nueva temporada de Una Familia de diez vamos a ver invitados del universo de la familia cruzándose al universo del súper. Me encantaría (invitar a personajes de otras series de comedia), yo propuse a los ejecutivos que podíamos hacer o un capítulo especial o una película entre el universo de 'Vecinos', 'Familia de diez' y ahora 'Tú Crees', creo que sería divertidísimo porque cuando vamos de la mano Vecinos/Familia de diez los resultados son muy lindos, te das cuenta de cómo interactúan las familias", compartió el productor, y agregó.

"Creo que en algún momento lo podemos ver, que venga Germán a comprar o el bipolar y además tengo buena relación con Elías Solorio".

La serie se estrenará a finales julio y contará con la participación de otros actores y actrices como Pierre Angelo, Ingrid Martz, Luis Manuel Ávila, Natalia Madera, Melissa Hallivis, Adriana Moles y Lalo Palacios.

En el súper habrá un gerente muy divertido y una demostradora a la que siempre están cambiando para ofrecer productos "horrorosos".

"Tenemos una mujer de intendencia que la hace María Alicia Delgado que se aparece de la nada y a todo mundo saca de onda, como un fantasma del súper, tenemos al que solo etiqueta pero no hace nada (...) nos trajimos a Gertrudis de 'Renta Congelada' que ahora atiende esta farmacia, entonces nuestros protagonistas entran a este entorno completamente disfuncional y funcionan muy bien", reveló Pedro.

Detrás de la contratación de este par en el supermercado estarán oscuros intereses de hacer tronar el negocio, y respecto a la decisión de elegira este par para un spin off, el productor externó.

"Son dos de los personajes que tienen más comedia física, meterlos en un lugar como un súper, imagínate las posibilidades de todo lo que pueden tirar, yo creo que es uno de los programas junto con vecinos más familiares que tenemos en nuestra comedia, muchos niños se acercan a familia de Diez y muchos se acercan a Gaby y Plutarco, pero a lo mejor en el futuro podemos tener el spin off de Martina y la Nena, a final de cuentas es tan amplio el universo".

"¿Tu crees?" Es una producción de Jorge y Pedro Ortiz de Pinedo y se estrenará dentro de la barra Domingos de Sofá a finales de julio.



