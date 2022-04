Plutarco Haza completa su "Prueba perfecta"

Para algunos actores, el teatro es aquel lugar en el que esperan ese golpe de suerte que los lleve al cine o la televisión y, con ello, a la popularidad. También, existen otros para quienes los escenarios siempre serán el lugar amado por el cual deciden trabajar en medios con más impacto, ya que, lamentablemente, la tarima no les da para vivir.

Ese es el caso de Plutarco Haza quien, a unas semanas de cumplir 50 años y con 35 de carrera artística, se considera afortunado de ser de los primeros en abrir brecha y demostrar que un “actor comercial” de Azteca y Televisa igual puede hacer cosas más experimentales como trabajar para el teatro de la UNAM, en Once Niños o hasta en una serie de Netflix.

“Soy actor de teatro, de formación universitaria, y puedo decir que la televisión me sirvió para seguir haciéndolo porque lamentablemente en este país no nos da para vivir. Cuando llegó Mirada de mujer, no faltó quien dijera que me vendía por la fama; en realidad yo siempre usé el reconocimiento de la televisión para que la gente fuera al teatro, para que descubrieran un mundo nuevo”, comentó el actor a EL UNIVERSAL.

Ese mismo amor al teatro es el que lo ha llevado a trabajos más comerciales, como lo hace actualmente en la puesta en escena Prueba perfecta, en la que Haza comparte créditos con Sara Maldonado y Jesús Zavala, y que se presenta en el Foro Shakespeare los fines de semana, hasta el 8 de mayo.

Plutarco interpreta a un genio matemático que está al cuidado de su hija en la puesta en escena que se centra en lo difícil que es llevar las enfermedades mentales dentro del ámbito familiar.

“Las personas que vienen al teatro experimental a veces rechazan a un actor comercial y la gente del teatro comercial rechaza a alguien que no tiene renombre; afortunadamente tengo el nombre suficiente para estar allá y el prestigio necesario para estar en teatro”, destacó.



Bárbara López, quien interpreta a la hija de Haza, y el actor Germán Bracco. Foto: Germán Espinosa/ EL UNIVERSAL

Haza supo que quería dedicarse a la actuación cuando una obra de teatro comercial llegó a su natal Mazatlán, lo que lo motivó a mudarse a la Ciudad de México y descubrir el llamado teatro serio, aunque la vida lo llevaría a ser conductor de Once Niños y, más tarde, galán de telenovelas y hasta de cine, en una época en la que un actor de melodramas, dijo, no era bien visto en medios más “de arte”.

“Me gusta mucho tener la libertad entre lo comercial y lo experimental. Estamos llenos de prejuicios. Yo hago cine comercial, con Arturo Ripstein, televisión, series, telenovelas... no tengo esa restricción, creo que todo es válido y tiene su particularidad. Si me dedicara sólo a hacer teatro comercial o experimental sería muy infeliz”.

El exesposo de la actriz Ludwika Paleta afirmó que con las más de tres décadas que lleva sobre los escenarios, ya no busca nada, sólo deja que la vida lo sorprenda, pues él seguirá tomando oportunidades por más arriesgadas que parezcan.

“No busco nada porque de esta manera evito decepciones y, por otro lado, la vida te da cosas mejores que las que uno trae en la cabeza”, señaló.

Haza, quien se formó en la actuación con maestros como Ludwik Margules, David Olguín, José Caballero y Juan José Gurrola, no descarta seguir sus pasos y dirigir alguna puesta en escena, ya que, si bien se ha puesto en la silla de director en cine y televisión, en teatro todavía no lo ha hecho.

