Playa nudista provoca una erección en Adam Sandler

En su reciente visita a España, Adam Sandler se vio envuelto en una serie de vericuetos que nunca se hubiera imaginando, comenzando con una visita inesperada a una playa nudista, con una reacción biológica que no pudo evitar y, más tarde, un accidente en la cama que mereció un sangrado de película terror.

El actor pasó un par de semanas en España para grabar su nueva película “Hustle”, una comedia deportiva. Durante los días de rodaje, Sandler se tomó un break para disfrutar de las tierras españolas y mientras tomaba el sol en una playa, se encontró inadvertidamente cerca de una playa nudista, percatándose de esto, luego de observar a la distancia algunos cuerpos desprovistos de ropa.

Sandler, de 55 años, contó durante su participación en el programa de Jimmy Fallon que las y los nudistas actuaban como si la desnudez fuera el estado más cómodo para pasear, sin importar la edad, mayores o más jóvenes, lucieran bien o mal, no era relevante. “No les importa, simplemente se sienten cómodos, son como -'No me importa. Esto es lo que soy, voy a estar desnudo'", contó.

En este clima de confianza y jipismo, fue el mismo Sandler que se sumó a la experiencia y se deshizo del traje de baño que traía puesto, pero cuando se encontró desnudo, casi automáticamente, lo invadió una sensación de nerviosismo, pues supo que, de ser reconocido, alguien podría fotografiarlo y arruinar su vida. ¿Cuál fue la solución?

El actor prosiguió y contó a Fallon que para evitar ser capturado, en plena desnudez, decidió permanecer dentro del agua por una larga jornada. Entre la sal contenida por el océano Mediterráneo –detalló-, Sandler no pudo evitar la erección que le acompañaba, por más que trato de evitarlo.

Como suele hacerlo, remató la historia con una broma, al asegurar que las gaviotas se debatían, pues habían confundido la erección de su pene con una papa frita de McDonald´s y un gusano.

Sandler mancha la cama

Pero esta no fue la única experiencia para recordar de su visita a España, pues el comediante también tuvo un desencuentro durante una de las noches de hospedaje. Adam recuerda que era una madrugada y las sábanas de la cama donde se dignaba a descansar estaban muy “apretadas”, por lo que comenzó a patearlas sin dirección y con violencia para huir de la sofocación que experimentaba, pero entre ellas se encontraba su celular, que salió volando con dirección a su ojo derecho.

Recuerda que hubo dolor, pero el cansancio era mayor, así que decidió entregarse al sueño nuevamente, no sin antes reconocer que sintió como una húmeda espesa que caía por todo su rostro.

“Quiero decir, pensé que estaba completamente oscuro en la habitación, y siento humedad y me engañé a mí mismo. Digo, 'Probablemente solo sean lágrimas espesas'. ... No quería levantarme, ya sabes, porque estaba cansada. Y yo estaba como, 'Ah, arreglaremos eso más tarde'", pormenorizó.

Por la mañana, se percató que la sangre seguía emanando de debajo de su ojo, y había dejado una terrible mácula en la cama, cuan película de David Cronenberg. La herida aún era visible durante la entrevista que concedió al programa de Fallon, transmitida el pasado lunes.



Adam Sandler en el Show de Jimmy Fallon. Foto: YouTube

