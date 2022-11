"Platanito cometió un error, pero vale mucho que pidiera disculpas": Gerardo Quiroz

A Gerardo Quiroz le preocupa la situación complicada por la que está atravesando Sergio Verduzco “Platanito” y aunque está consciente de que cometió un error con el chiste que expresó respecto a la trágica muerte de la joven Debanhi Escobar, señaló que también es de admirar que haya pedido disculpas públicas por este chiste de mal gusto.

“No tengo mucho qué opinar, somos vecinos, él me cae muy bien, me preocupa un poco que esté pasando por un mal momento, pero también creo que cometió un gran error y me da gusto que lo haya reconocido y que haya pedido disculpas públicas”.

El productor aclaró en entrevista con EL UNIVERSAL que no defiende, ni acusa a nadie, pues considera que no tiene la suficiente autoridad para hacer tal afirmación.

“Lo que reconozco es que él mismo pidió una disculpa sabiendo que cometió un error y eso vale mucho. Él siempre ha manejado un humor negro y ha sido polémico”.

“Tenemos otros datos”

Quiroz estrenó la noche de este jueves el espectáculo cómico político “Tenemos otros datos” que se presentará durante seis semanas en el Teatro Centenario Coyoacán y después continuará con la temporada en febrero.

En este show de 90 minutos los actores Pierre Angelo, Christian Ahumada, Fernando Canek, Yeka Rosales, Adriana Moles realizan una crítica social con parodias tanto en el ámbito político, como del entretenimiento.

“Es un espectáculo tan completo, no dejas de reír, pero además es un humor inteligente, es un humor agudo, pero respetuoso y en estas épocas en donde exigimos tanto a nuestros gobernantes, mis respetos es un equilibrio maravilloso.

Durante este montaje producido por Pierre Angelo y Gerardo Quiroz Producciones “es fino y no hay vulgaridades, el segundo acto es una crítica política muy inteligente. Los actores tienen una gran calidad como imitadores, pero también como actores, como intérpretes en todos los sentidos”.



